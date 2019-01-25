«Они сделали худшее, что я видел в спорте». В 2004-м «Арсенал» и «МЮ» устроили великую бойню

«Игроки «Арсенала» неделю обсуждали, как круто провести 50-й матч без поражений на «Олд Траффорд», – выдал разгоряченный 18-летний Уэйн Руни накануне матча против ураганной команды Венгера. – Большая ошибка. Они нас разозлили. 50 матчей без поражений? Черта с два. Не у нас дома». Осенью 2004-го у «МЮ» хватало причин ненавидеть «Арсенал».

Действующий чемпион внушал страх Англии: 49 матчей без провалов, брутальные головорезы в защите, смертоносный Анри с поддержкой Пиреса и Бергкампа. «Арсенал» играл изящно и жестко. Еще недавно эксперты восхищались треблом «Юнайтед», теперь команда Алекса Фергюсона отошла на второй план. Перед матчем первого круга сезона-2004/05 «Юнайтед» плелся на шестом месте, а «Арсенал» возглавлял таблицу и рубился с разбогатевшим «Челси».

«Они невероятны, – сказал про непобедимых легендарный Брайан Клаф, когда команда Венгера побила его рекорд из 42-х матчей без поражений с «Ноттингем Форест». – Ненавижу это, но надо признать, насколько они хороши». Болельщики «МЮ» отрицали величие «Арсенала» и переживали, что лондонцы затмят их после космических 90-х.

Тьерри Анри и Робер Пирес с кубком чемпионов АнглииEurosport

«Юнайтед» мотивировала не только ущемленная гордость – матч против «Арсенала» сезоном ранее превратился в жестокий фарс. Серия лондонцев только начиналась и чуть не прервалась, когда судья назначил пенальти в ворота Леманна. Игроки «Арсенала» остервенели от такого решения – чуть раньше рефери удалил Виейра за движение ногой в сторону Ван Нистелроя. В решающий момент голландский снайпер промазал с точки и испытал самые отвратительные минуты в карьере.

Защитник «Арсенала» Киоун в бешеном восторге толкнул Рууда и прыгнул на него, как маньяк. Лорен, Парлор и другие суровые мужчины присоединились к Киоуну – они обступили Ван Нистелроя и зажимали его, пока Кин и Невилл не впряглись за одноклубника. Эпизод чудом не закончился дракой. Голландец затаил обиду, а «Арсенал» удовлетворился ничьей.

До этого противостояние исчерпывалось неприязнью Фергюсона и Венгера, а теперь вышло на новый уровень. «Арсенал» оштрафовали на 175 тысяч фунтов за несдержанность, Лорену, Киоуну, Парлору и Виейра влепили несколько матчей бана, а Ферги намекнул, что ситуация не исчерпана: «Они вышли сухими из воды. Игроки «Арсенала» сделали худшее, что я видел в спорте».

Спустя год команда Венгера не ждала ковровой дорожки на «Олд Траффорд», но верила в победу – некоторые игроки даже надели под джерси специальные футболки с цифрой «50», приуроченные к красивой отметке. 24 октября 2004-го стало бы кульминацией гениального отрезка «канониров», но Ферги использовал возможное унижение как мотивацию. «МЮ» с первых минут превратил матч в ад.

Юнгберг вышел один на один с Кэрроллом, а Фердинанд хладнокровно сбил полузащитника «Арсенала» – судья Райли не показал Рио даже желтой и лишь подхлестнул ненависть соперников. Главными событиями матча стали не опасные моменты, а грубые фолы: братья Невиллы отлупили Рейеса и получили предупреждения, Ван Нистелрой незаметно наступил на Эшли Коула – на этот раз Райли даже не увидел нарушения.

Во втором тайме «Арсенал» атаковал больше, а «МЮ» рубился у штрафной, как будто результат зависел от ударов по ногам. «Это был самый тяжелый матч, в котором я играл», – вспоминал потом Рейес. За 20 минут до конца казалось, что худшим исходом для гостей станет ничья, которая их устраивала, но «Юнайтед» забил мяч из ничего: Руни, которому исполнялось 19, наткнулся на ногу Кэмпбелла в штрафной, нырнул и заработал пенальти.

На этот раз Ван Нистелрой пробил низом и обманул Леманна. Голландец рухнул перед микрофоном за линией поля и торжествующе заорал – он наконец отомстил за прошлогоднее унижение. Беспроигрышная серия «Арсенала» доживала последние мгновения – на последней минуте основного времени сам Руни покатил мяч мимо кипера и привел переполненный «Олд Траффорд» в восторг. Болельщикам было плевать на плохой сезон их команды – парни Фергюсона отстояли честь и ударили соперника в самое больное место.

Бойцы Венгера не смирились со счетом, на который повлиял растерявшийся судья. Кэмпбелл не пожал руку Руни, а последней каплей для французского коуча стала врученная Фердинанду награда игроку матча. С криками о том, что Рио заслужил удаление еще в первом тайме, Венгер пронесся в подтрибунку, где уже толкались обе команды. «Читер! – рявкнул тренер гостей Ван Нистелрою и повернулся к Ферги. – Что ты собираешься с этим делать?»

Довольный шотландец посоветовал сопернику оставить его игроков в покое и выслушал матерную тираду на французском. Прежде, чем сэр Алекс продолжил перепалку, что-то скользкое прилетело ему прямо в лицо с другого конца коридора и скатилось на пиджак, оставляя на выглаженной рубашке маслянистые следы. Покрасневший от злости Фергюсон стряхнул с костюма огурчики и лук. «Ругань стихла, толкотня прекратилась, – смаковал эпизод в автобиографии Эшли Коул. – Все с открытыми ртами уставились на кусок пиццы».

Наступило временное перемирие: разъяренный Фергюсон увел «МЮ» в раздевалку, игроки «Арсенала» еще 10 минут смеялись над метким броском кого-то из участников разборки. Лондонцы утаили имя любителя пиццы, но разбирательства не прекратились: Футбольная Ассоциация потребовала объяснений, газеты назвали случившееся Пиццагейтом и Битвой в буфете, а Венгер и Фергюсон перешли к заочным обвинениям.

«Райли решил исход матча, как это часто бывает на «Олд Траффорд», – Арсен пошел до конца. – Нас обокрали. Даже Руни признал, что пенальти не было. Ван Нистелрой – мошенник. Мы очень хорошо знаем, как он себя ведет». В ответ «Юнайтед» представил досье с разбором нарушений Бергкампа и Анри, но Ван Нистелроя было уже не спасти – Рууд признался, что нагрубил Коулу, и получил три матча бана. Голландец не слишком переживал – главный матч сезона он уже выиграл.

Формально ссору клубов прекратили вице-президент «Арсенала» Дэвид Дейн и исполнительный директор «Манчестера» Дэвид Гилл («Арсенал» и «МЮ» пообщались на самом высоком уровне и решили, что дело закрыто), но влияние Битвы в буфете на английский футбол не ограничилось дисквалификациями и пафосными репликами. «Арсенал» резко сдал, через месяц он отстал от «Челси» на пять очков и к весне уже не конкурировал с машиной Моуринью. «МЮ» играл так же нестабильно, но показал, как побеждать в принципиальных матчах. С тех пор «дьяволы» часто выигрывали у топ-клубов благодаря характеру, а не тактике. Во втором круге они снова задавили «Арсенал» бешеной энергетикой и победили 4:2: Виейра и Кин разругались еще в подтрибунке, Сильвестр удалился, а О’Ши случайно забил шикарный мяч.

Фергюсон растил молодую команду. Роналду и Руни стали лучшими тинейджерами лиги, и шотландец знал, что с их помощью переживет расцвет «Арсенала» и «Челси». Так и произошло: уже через два года «МЮ» снова выиграл чемпионат, а потом завоевал дубль. «Арсенал», лишившись 50-го матча без поражений, наоборот заработал комплекс: бывшие непобедимые разбрелись, а Венгер в следующие девять лет выиграл только Кубок Англии. «То поражение что-то надломило в Арсене и лишь обострило противостояние, – рассказал Ферги. – Раны затянулись только в полуфинале ЛЧ-2008/09, когда после игры Арсен пригласил нас к себе и поздравил».

Последняя тайна Битвы в буфете раскрылась в 2017-м, хотя Коул намекал на разгадку раньше: костюм Ферги испачкал 17-летний Фабрегас, просидевший весь матч в запасе. Сэр Алекс вряд ли всерьез обиделся на хулигана – у него остались о матче слишком приятные воспоминания. После той победы его команда не преобразилась мгновенно, но поверила, что выпутается из любой безнадеги. Это оказалось намного важнее рекордов.

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