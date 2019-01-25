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«Я знаю, он жив!» Сестра пропавшего Эмилиано Салы умоляет продолжить поиски брата

«Я знаю, он жив!» Сестра Салы умоляет продолжить поиски брата
Eurosport

1 час назад

Интуиция родной души.

Ромина Сала – сестра футболиста «Кардиффа» Эмилиано – обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о возобновлении поисков самолета, на борту которого находился ее родственник.

«Пожалуйста, помогите нам с ходатайством о продолжении операций по поиску моего брата. Используйте социальные сети и любые возможные средства. Я знаю, он жив, я вас умоляю, пожалуйста, помогите!» – приводит в твиттере обращение Ромины журналист латиноамериканского Fox Sports.

  • Накануне аккаунт полиции Гернси в твиттере объявил о прекращении поисковых операций.
  • Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сале.

«Шансы на спасение практически равны нулю». Полиция прекратила поиски Салы

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