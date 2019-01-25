Брат Погба Флорентин: «Поль уйдет из «Манчестер Юнайтед» только в «Реал» или «Барселону»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорентин прокомментировал развитие карьеры именитого родственника.

«Уход Моуринью из клуба оказался ключевым, Поль не был счастлив. Теперь при Сульшере все стало намного лучше. Брат знает его еще с юношеской команды «МЮ».

Мы в семье были фанатами «Барселоны», нам нравится тики-така. Когда у меня получается, смотрю игры «Барсы» по телевизору или иду на «Камп Ноу».

Если Поль покинет «Манчестер Юнайтед», то ради прогресса он может уйти в один из трех клубов – «Сити», «Реал» или «Барселону». Но он не отправится в «Сити», так что улетит в Испанию – «Барсу» или «Мадрид».

Когда Поль был в «Ювентусе», то мог перейти в «Барселону», но выбрал «Юнайтед», где не получилось с первого раза. У него была возможность уйти в «Реал», когда там был Зидан, но сердцем брат уже был в Англии», – сказал Флорентин в интервью AS.

Погба-старший летом покинул турецкий «Генчлербирлиги» и в январе 2019-го прибыл на просмотр в испанский «Эльче».

Погба-младший – самый дорогой футболист АПЛ. В 2016-м «МЮ» заплатил за него «Ювентусу» 105 миллионов евро. Этот трансфер до сих пор остается крупнейшим в Англии.

Моуринью ушел, Сульшер пришел – Погба снова один из лучших полузащитников мира

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