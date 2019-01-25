Игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах спустя 3 дня вернулся в твиттер, чтобы запостить рекламу DHL

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах недолго продержался без социальных сетей.

Египтянин три дня назад удалил аккаунты в твиттере и инстаграме, но восстановил их для того, чтобы запостить рекламу почтовой доставки DHL. На фото улыбающийся Салах прикасается к коробке с лого компании.

Салах забил 16 мячей и сделал 8 ассистов в 23 играх АПЛ-2018/19.

Он возглавляет снайперскую гонку английского чемпионата.

«2019 год: время жить в реальности». Салах оставил загадочную запись и удалил твиттер с инстаграмом

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