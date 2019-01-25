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«На 99% уверен, что со мной летит Вейналдум». Жоржиньо заснял переписку парня в самолете

«На 99% уверен, что со мной летит Вейналдум». Жоржиньо заснял переписку парня в самолете
Eurosport

4 ч. назад

Поймал с поличным.

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум снял забавное видео в самолете.

Голландец заметил, как человек, сидящий на переднем ряду, написал кому-то сообщение: «На 99% уверен, что со мной летит Вейналдум».

  • Вейналдум играет за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В чемпионате Англии-2018/19 28-летний Жоржиньо провел 21 матч и отметился одним забитым мячом.
  • До АПЛ полузащитник выступал за голландские клубы ПСВ и «Фейеноорд».
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