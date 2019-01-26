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Косьельни, Гюндоган и другие игроки перевели деньги кампании для возобновления поисков Салы

Косьельни, Гюндоган и другие игроки перевели деньги кампании для возобновления поисков Салы
Eurosport

2 ч. назад

Многие считают, что еще не все потеряно.

В четверг полиция Гернси отчиталась о прекращении операций по поискам пропавшего самолета с нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой. Накануне сестра находившегося на борту футболиста попросила неравнодушных повлиять на решение департамента в Гернси о продолжении поисков.

На сайте фандрайзинговых кампаний появилась страница, посвященная просьбе девушки. Ее хэштег – #NoDejenDeBuscar («Не прекращайте поисков»), цель не носит коммерческого характера, главное – привлечь внимание властей. На данный момент страница собрала 185 тысяч евро из 300 необходимых.

Спортивный журналист Скотт Салтер перечислил список футболистов, которые перевели на сайт деньги: Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демарай Грэй, Фабио, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.

Если промотать список донатов вниз, то можно наткнуться на сообщение о двух тысячах евро, отправленных Лораном Косьельни.

  • Футболист «Барселоны» Лионель Месси передал просьбу о продолжении поисков в сторис в инстаграме.
  • Сала – самый дорогой новичок в истории «Кардиффа». Валлийский клуб заплатил за аргентинца 17 млн евро.

«Я знаю, он жив!» Сестра Салы умоляет продолжить поиски брата

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