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AS: «Реал» построит новую команду вокруг Эдена Азара
«Галактикос» отказались от планов на Эриксена – теперь их интересует только десятка «Челси».
Мадридский «Реал» рассчитывает построить новую команду вокруг бельгийского полузащитника Эдена Азара.
По информации AS, по окончании сезона-2018/19 «галактикос» предпримут очередную попытку подписать звездного бельгийца. «Реал» окончательно остановился на кандидатуре Азара после того, как отказался от планов по покупке игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
В Мадриде полагают, что с их стороны будет неуместно вступать в тяжелые переговоры со «шпорами»: «Реал» считает «Тоттенхэм» своим союзником после успешных трансферов Луки Модрича и Гарета Бэйла.
- Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
- В чемпионате Англии-2018/19 Азар провел 20 матчей, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.
Азар: «Если в «Реале» хотят купить меня, они знают, что делать»
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