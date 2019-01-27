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AS: «Реал» построит новую команду вокруг Эдена Азара

AS: «Реал» построит новую команду вокруг Азара
Eurosport

27 мин. назад

«Галактикос» отказались от планов на Эриксена – теперь их интересует только десятка «Челси».

Мадридский «Реал» рассчитывает построить новую команду вокруг бельгийского полузащитника Эдена Азара.

По информации AS, по окончании сезона-2018/19 «галактикос» предпримут очередную попытку подписать звездного бельгийца. «Реал» окончательно остановился на кандидатуре Азара после того, как отказался от планов по покупке игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

В Мадриде полагают, что с их стороны будет неуместно вступать в тяжелые переговоры со «шпорами»: «Реал» считает «Тоттенхэм» своим союзником после успешных трансферов Луки Модрича и Гарета Бэйла.

  • Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
  • В чемпионате Англии-2018/19 Азар провел 20 матчей, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.

Азар: «Если в «Реале» хотят купить меня, они знают, что делать»

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