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«Кардифф» может засудить агента Эмилиано Салы за халатность при организации злополучного рейса

«Кардифф» может засудить агента Салы за халатность при организации злополучного рейса
Eurosport

1 час назадОбновлено 29 мин. назад

Дело будут разбирать в суде.

«Кардифф Сити» может обратиться в суд в связи с трансфером нападающего Эмилиано Салы.

Как отмечает The Telegraph, даже после выплаты страховки сорвавшийся трансфер Салы принесет валлийскому клубу убытков на 14 млн фунтов (16,1 млн евро). «Кардифф» очень четко выразил свою позицию: в клубе не имеют никакого отношения к организации полета Эмилиано Салы. Новая информация поступает каждый день, и мы продолжаем расследование с целью выяснить причины несчастного случая.

Существует версия, согласно которой к несчастному случаю привела небрежность [при организации полета]», – заявил «Кардифф».

  • Рейс из Франции в Англию был заказан для Салы его агентом – Марком Маккеем.
  • В «Кардиффе» обеспокоены тем фактом, что Сала летел в Англию на одномоторном самолете 1984 года выпуска. Транспортным средством управлял пилот, работавший на полставки.
  • Аварийные службы предполагают, что самолет с Салой и пилотом упал в море вечером в понедельник, 21 января.

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