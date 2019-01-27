Семья Эмилиано Салы собрала более 300 тысяч евро краудфандингом – поиски возобновятся

На продолжение поисков пропавшего футболиста Эмилиано Салы собрано уже более 300 тысяч евро.

В четверг, 24 января, полиция острова Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором Сала летел в Англию, чтобы присоединиться к «Кардифф Сити». После этого семья Эмилиано решила организовать частные поиски – они будут финансироваться из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe. К данной минуте собрано почти 333 тысячи евро.

Среди прочих средства на поиски Салы перевели Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа, Демарай Грэй, Лукас Лима, Бенуа Костиль и другие футболисты.

Самолет с Салой и пилотом пропал без вести в понедельник, 21 января.

Полиция острова Гернси считает, что шансы на спасение пропавших «практически равны нулю».

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