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Семья Эмилиано Салы собрала более 300 тысяч евро краудфандингом – поиски возобновятся

Семья Салы собрала более 300 тысяч евро краудфандингом – поиски возобновятся
Eurosport

39 мин. назад

Гюндоган, Толиссо, Кондогбиа – все они перевели деньги.

На продолжение поисков пропавшего футболиста Эмилиано Салы собрано уже более 300 тысяч евро.

В четверг, 24 января, полиция острова Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором Сала летел в Англию, чтобы присоединиться к «Кардифф Сити». После этого семья Эмилиано решила организовать частные поиски – они будут финансироваться из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe. К данной минуте собрано почти 333 тысячи евро.

Среди прочих средства на поиски Салы перевели Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа, Демарай Грэй, Лукас Лима, Бенуа Костиль и другие футболисты.

  • Самолет с Салой и пилотом пропал без вести в понедельник, 21 января.
  • Полиция острова Гернси считает, что шансы на спасение пропавших «практически равны нулю».

«Кардифф» может засудить агента Салы за халатность при организации злополучного рейса

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