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Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «3 лучших клуба десятилетия: «Ювентус», «Бавария» и «Барса»

Гвардиола: «3 лучших клуба десятилетия: «Ювентус», «Бавария» и «Барса»
Eurosport

1 час назад

Ведь именно эти команды выиграли четыре Лиги чемпионов за последние пять сезонов... постойте.

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, какие клубы считает лучшими за последние 10 лет.

«Я много раз говорил, какие команды лучшие за последнее десятилетие. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» – три лучшие команды Европы. Они каждый сезон выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон они наверху. Поэтому они лучшие.

Мы не можем приблизиться к ним, это очень трудно, но мы можем стремиться к этому уровню», – цитируют Гвардиолу Goal.com.

  • Гвардиола не упомянул «Реал», который за пять лет четыре раза брал Лигу чемпионов.
  • В 1/8 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Шальке».
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