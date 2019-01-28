Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «3 лучших клуба десятилетия: «Ювентус», «Бавария» и «Барса»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, какие клубы считает лучшими за последние 10 лет.

«Я много раз говорил, какие команды лучшие за последнее десятилетие. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» – три лучшие команды Европы. Они каждый сезон выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон они наверху. Поэтому они лучшие.

Мы не можем приблизиться к ним, это очень трудно, но мы можем стремиться к этому уровню», – цитируют Гвардиолу Goal.com.

Гвардиола не упомянул «Реал», который за пять лет четыре раза брал Лигу чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Шальке».

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме