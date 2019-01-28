«Это очень болезненно». Нил Уорнок может покинуть «Кардифф» из-за ситуации с Эмилиано Салой

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок дал понять, что рассматривает вариант с уходом из клуба после пропажи форварда Эмилиано Салы.

«Я тренирую уже 40 лет, но думаю, что прошедшая неделя была самой трудной в моей карьере, это абсолютно точно. Все это очень болезненно. Я до сих пор не могу осознать, что произошло. Когда я вижу Ромину [сестру Салы – прим. Eurosport], вижу его семью, я понимаю, как им сейчас трудно.

В то же время я смотрю на своих детей и думаю: а что бы я делал в такой ситуации? Это очень болезненно. Я сочувствую семье Эмилиано.

На прошлой неделе я думал [о Сале] 24 часа в сутки. Даже сейчас, когда я сижу здесь и общаюсь с вами, я думаю об этом. Есть более важные вещи, чем футбол. Когда происходит что-то подобное, ты это осознаешь», – сказал Уорнок в беседе журналистами.

Уорнок тренирует «Кардифф» с 5 октября 2016 года.

Завтра, 29 января, валлийский клуб сыграет с «Арсеналом» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет в Лондоне.

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

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