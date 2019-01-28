Getty Images

«Это очень болезненно». Нил Уорнок может покинуть «Кардифф» из-за ситуации с Эмилиано Салой

«Это очень болезненно». Уорнок может покинуть «Кардифф» из-за ситуации с Салой
Eurosport

30 мин. назад

Опытный тренер переживает самый сложный период в карьере.

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок дал понять, что рассматривает вариант с уходом из клуба после пропажи форварда Эмилиано Салы.

«Я тренирую уже 40 лет, но думаю, что прошедшая неделя была самой трудной в моей карьере, это абсолютно точно. Все это очень болезненно. Я до сих пор не могу осознать, что произошло. Когда я вижу Ромину [сестру Салы – прим. Eurosport], вижу его семью, я понимаю, как им сейчас трудно.

В то же время я смотрю на своих детей и думаю: а что бы я делал в такой ситуации? Это очень болезненно. Я сочувствую семье Эмилиано.

На прошлой неделе я думал [о Сале] 24 часа в сутки. Даже сейчас, когда я сижу здесь и общаюсь с вами, я думаю об этом. Есть более важные вещи, чем футбол. Когда происходит что-то подобное, ты это осознаешь», – сказал Уорнок в беседе журналистами.

  • Уорнок тренирует «Кардифф» с 5 октября 2016 года.
  • Завтра, 29 января, валлийский клуб сыграет с «Арсеналом» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет в Лондоне.

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен

12:00
Популярные видео
Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
1 956 просмотровВчера в 17:00
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона
4 524 просмотровВчера в 15:54