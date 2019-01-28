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Министр внутренних дел Италии: «Рад, что Гонсало Игуаин ушел из «Милана». Не люблю наемников»
На «Сан-Сиро» вообще не расстроились из-за потери аргентинца.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини прокомментировал переход аргентинца Гонсало Игуаина из «Милана» в «Челси».
«Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, что мы больше не увидим его в «Милане», потому что он вел себя недостойно. Я не люблю наемников, будь то политика или футбол», – приводит слова Сальвини AFP.
- Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса». Аргентинец не проявил себя в команде Дженнаро Гаттузо и в январе уехал в аренду в «Челси».
- Сальвини является болельщиком «Милана».
Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался. И все равно «Шеффилду» влетели 3 мяча
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