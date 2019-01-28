Getty Images

Министр внутренних дел Италии: «Рад, что Гонсало Игуаин ушел из «Милана». Не люблю наемников»

Министр внутренних дел Италии: «Рад, что Игуаин ушел из «Милана». Не люблю наемников»
Eurosport

1 час назад

На «Сан-Сиро» вообще не расстроились из-за потери аргентинца.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини прокомментировал переход аргентинца Гонсало Игуаина из «Милана» в «Челси».

«Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, что мы больше не увидим его в «Милане», потому что он вел себя недостойно. Я не люблю наемников, будь то политика или футбол», – приводит слова Сальвини AFP.

  • Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса». Аргентинец не проявил себя в команде Дженнаро Гаттузо и в январе уехал в аренду в «Челси».
  • Сальвини является болельщиком «Милана».

Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался. И все равно «Шеффилду» влетели 3 мяча

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен

12:00
Популярные видео
Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
2 040 просмотровВчера в 17:00
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона
4 660 просмотровВчера в 15:54