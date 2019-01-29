«Я не буду отвечать Вальверде». Пеп Гвардиола отказался отчитываться за беседы с Френки де Йонгом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на претензию коуча «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который сказал, что у Пепа не было права общаться с полузащитником Френки де Йонгом.

Де Йонг, 23 января оформивший переход в «Барселону», заявил, что перед трансфером в Каталонию общался с Гвардиолой по телефону. Вальверде, в свою очередь, отметил, что это неправильно: беседовать с игроком, у которого есть контракт с другим клубом, нельзя.

«Я не буду отвечать на это. Эрнесто – мой друг, так что между нами нет никаких проблем. Де Йонг будет играть за «Барселону», уже все решено. Я не хочу говорить об этом, эта история уже закончена. Он не наш игрок, это не наше дело. Мы сосредоточены на игре с «Ньюкаслом», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Де Йонг перешел в «Барселону» за 75 млн евро. Игрок присоединится к «сине-гранатовым» 1 июля 2019 года.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» 29 января. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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