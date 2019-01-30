Eurosport

Гвардиола зря игнорирует молодежь. «Сити» нужны воспитанники, чтобы окончательно затмить «МЮ»

Гвардиола зря игнорирует молодежь. «Сити» нужны воспитанники, чтобы окончательно затмить «МЮ»
Василий Легейдо

27 мин. назад

Чемпиону Англии не хватает своих звезд.

Когда Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016-го, от него ждали революции. Пеллегрини, как и Манчини до него, сделал «горожан» чемпионом, но от каталонца требовали выхода на новый уровень. Это означало не только триумф в Европе, но и создание династии, которая наконец позволила бы «Сити» затмить красных соседей во всем.

Унизительной победы 6:1 и чемпионского гола Агуэро КПР в 2012-м оказалось мало: болельщики «МЮ» все равно хвастались историей, традициями и звездными воспитанниками. Они видели в «Сити» тот же денежный мешок, что и в 2009-м, и обвиняли «горожан» в покупке успехов.

Такое отношение болельщиков других клубов задевало голубой «Манчестер». Компани, Туре и Сильва стали легендами «Сити», но вопрос о своих лидерах, выпускниках академии вызывал дискомфорт. Топ-клуб не может существовать, если у него нет ценностей. Даже «Реал» при нерациональных тратах гордится Раулем и Гути и сосредоточился в последние годы на развитии талантливых ноунеймов.

«МЮ» навечно запомнил класс-92 и даже после того космического поколения продвигал молодежь. О’Ши, Флетчер и Эванс не потрясли талантом, но обрели статус и роль в сильнейшем на тот момент клубе страны. «Юнайтед» много тратил, когда доминировал в Англии: Ван Нистелрой, Фердинанд и Руни пришли не бесплатно, но это не лишало шансов воспитанников, которые играли, даже уступая в классе легионерам. Отсутствие моста между академией и основной командой – последнее, что отделяло «Сити» от признания европейской элиты.

Венсан Компани празднует гол в ворота «Кристал Пэлас»

Венсан Компани празднует гол в ворота «Кристал Пэлас»Getty Images

Боссы команды осуществили самое логичное назначение, чтобы исправить положение. Они позвали Гвардиолу, который доминировал в Европе несколько лет с «Барселоной», почти полностью составленной из своих. «Даже с взрослыми звездами, которые были у него в «Барсе» и «Баварии», он всегда обращался к академии и искал молодых игроков с невероятным талантом», – подтвердил амбиции английского клуба исполнительный директор Халдун Аль-Мубарак. Пеп дважды за четыре сезона выиграл Лигу чемпионов, в финале оба раза унизив «МЮ», – идеальный расклад для «Сити». Эмоциональный лысый мужчина ставил стильный футбол, гарантировал титулы, уважал и воспитывал молодежь.

Спустя 2,5 года коуч «Манчестер Сити» реализовал все пункты из этого списка, кроме последнего. Он потратил год на перестройку, но потряс Англию доминированием в сезоне-2017/18 и снова претендует на чемпионство сейчас. «Сити» – один из фаворитов в ЛЧ, и даже если Кубок чемпионов не покорится Пепу, он укрепил фундамент для трофеев в будущем.

Всего этого Гвардиола достиг без выпускников бодрой и продуктивной академии «горожан». Тренер, который раньше внедрял идеи на всех уровнях, теперь игнорирует мечтавших об «Этихаде» подростков и полагается на масштабную закупку опытных футболистов или молодых селебрити вроде Стерлинга. Внезапно Пеп оборвал связь с воспитанниками и объяснил это не слишком правдоподобно.

«Я бы хотел задействовать их, но вторые команды в Испании, в «Барселоне» или «Реале», играют перед 40 тысячами человек, то же самое в Германии и Италии, – искренне оправдывался Гвардиола. – Здесь они не соревнуются, они гоняют мяч перед пустыми трибунами и не готовы играть на «Олд Траффорд» и «Стэмфорд Бридж».

Тренер «Сити» говорил об устройстве молодежных лиг в Европе: в других странах они находятся в одной вертикали с главным чемпионатом, а в Англии резервисты не пересекаются с основой. Похоже, Пеп никогда не слышал про Рэшфорда, которому не помешало отсутствие опыта. В одном из первых официальных матчей воспитанник «красных дьяволов» забил победный мяч на «Этихаде». Он дебютировал в основе взрослого «МЮ» лишь из-за травмы Марсьяля, но закрепился и реализовал потенциал. Рэшфорд – опровержение аргумента Гвардиолы, что «дети» не готовы к давлению АПЛ на переполненных стадионах топ-клубов.

«Сити» и «Юнайтед» так и не поменялись местами. «МЮ» барахтается после Фергюсона, но делает для фанатов хоть что-то хорошее: полагается на воспитанников. Лингард ассистирует Маркусу и гордится прошлым в родном клубе – для него испытание арендами не стало приговором. Янгстеры «Сити» подбираются к основе только на расстояние заявки, но обычно пропадают в маленьких клубах.

Вместо модели «МЮ» «Сити» Гвардиолы обращается с молодежью в стиле «Челси». У «синих» тоже не привыкли доверять воспитанникам: несколько десятков выпускников академии лондонского клуба каждый сезон гниют в безнадежных провинциях. «Сити» четыре раза отправлял в аренду Денайера и неохотно отпустил 23-летнего верзилу в «Лион» насовсем. Маффео трижды ездил в фарм-клуб «Сити» «Жирону», пока не ушел в «Штутгарт». То же самое происходит сейчас с английским талантом Робертсом: пока его сверстник Рэшфорд унижает «Арсенал» и «Тоттенхэм», Патрик отыграл два сезона за «Селтик» и отправился стандартным маршрутом в «Жирону».

Гвардиола не наградил местом в основе никого из отбывших ссылку в Каталонии и опроверг собственный аргумент о недостатке опыта во взрослом футболе. Некоторые потеряли еще больше: Ихеаначо, которого при Пеллегрини всерьез сравнивали с Рэшфордом, продержался при Пепе сезон, быстро деградировал без практики и уехал в средний «Лестер».

После Ихеаначо клуб потерял еще более талантливого Джейдона Санчо, который отказался подписывать новый контракт из-за безнадежного положения юниоров «Сити» и ушел в дортмундскую «Боруссию». «Мы верили в него, как верим в Фодена и Диаса, – сгладил углы Гвардиола. – Мы сделали абсолютно все, чтобы продлить его, предложили огромную зарплату». Идеалист Пеп внезапно удивился, что молодого игрока беспокоит не только баланс на карточке.

«Сити» лишил молодую звезду практики и отпустил за границу – в 2012-м «МЮ» допустил ту же ошибку с Погба. Фергюсон не выпускал француза и даже вернул на его позицию завершившего карьеру Скоулза. Поль обиделся и ушел в «Ювентус», где раскрылся. Через четыре года уже другой тренер возвращал его в основу родного клуба за рекордные деньги – теперь ситуация может повториться в другом «Манчестере» с Санчо.

Джейдон Санчо

Джейдон СанчоGetty Images

Юниоры «Сити» все отчетливее осознают, что путь в основу закрыт, а успехи взрослой команды не имеют к ним отношения. Вслед за Санчо клуб покинул Браим Диас – перспективы в безжалостном «Реале» обнадежили испанца больше, чем странные объяснения тренера-соотечественника. Из талантливого поколения 18-20 лет в «Сити» остался лишь Фоден, но и он вряд ли задержится при Гвардиоле.

Тренер ждет, что юный англичанин проведет в родном клубе минимум 10 лет, но выпускает его в матчах чемпионата Англии на несколько минут, лишь когда «Манчестер» разгромно ведет. В таких стерильных условиях воспитанники действительно вряд ли закалятся, но виновата в этом не местная футбольная иерархия, а Гвардиола.

Два тренера до него тоже делали «Сити» чемпионом, и победа в АПЛ не ответ на все вопросы. Учитывая статус и прошлое Гвардиолы, работодатели имеют право требовать не только красивой игры, но и определенного стиля управления. Даже Пеллегрини доверял Ихеаначо, и каталонец не оградится от неприятных вопросов, пока не завоюет ЛЧ или не изменит подход. При нем «Манчестер Сити» стал единственным топ-клубом, уничтожающим свою молодежь.

Другие тексты Василия Легейдо о том, как тратят деньги:

«Барселона» охотится на готовых звезд и пенсионеров. В Каталонии забыли про принципы Кройфа

Ошибки Переса уже опускали «Реал» на дно. Возвращать Моуринью нельзя

Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Дьяволы» разнесли «Питтсбург» в гостях, будто против них играли не Кросби с Малкиным, а дети с д

04:27
Популярные видео
Половину матча «Филадельфии» и «Виннипега» солировали вратари. Дальше зажигали «Флайерс»
 360 просмотров14 ч
Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен
4 912 просмотров28/01 в 00:03