Гвардиола зря игнорирует молодежь. «Сити» нужны воспитанники, чтобы окончательно затмить «МЮ»

Когда Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016-го, от него ждали революции. Пеллегрини, как и Манчини до него, сделал «горожан» чемпионом, но от каталонца требовали выхода на новый уровень. Это означало не только триумф в Европе, но и создание династии, которая наконец позволила бы «Сити» затмить красных соседей во всем.

Унизительной победы 6:1 и чемпионского гола Агуэро КПР в 2012-м оказалось мало: болельщики «МЮ» все равно хвастались историей, традициями и звездными воспитанниками. Они видели в «Сити» тот же денежный мешок, что и в 2009-м, и обвиняли «горожан» в покупке успехов.

Такое отношение болельщиков других клубов задевало голубой «Манчестер». Компани, Туре и Сильва стали легендами «Сити», но вопрос о своих лидерах, выпускниках академии вызывал дискомфорт. Топ-клуб не может существовать, если у него нет ценностей. Даже «Реал» при нерациональных тратах гордится Раулем и Гути и сосредоточился в последние годы на развитии талантливых ноунеймов.

«МЮ» навечно запомнил класс-92 и даже после того космического поколения продвигал молодежь. О’Ши, Флетчер и Эванс не потрясли талантом, но обрели статус и роль в сильнейшем на тот момент клубе страны. «Юнайтед» много тратил, когда доминировал в Англии: Ван Нистелрой, Фердинанд и Руни пришли не бесплатно, но это не лишало шансов воспитанников, которые играли, даже уступая в классе легионерам. Отсутствие моста между академией и основной командой – последнее, что отделяло «Сити» от признания европейской элиты.

Венсан Компани празднует гол в ворота «Кристал Пэлас»Getty Images

Боссы команды осуществили самое логичное назначение, чтобы исправить положение. Они позвали Гвардиолу, который доминировал в Европе несколько лет с «Барселоной», почти полностью составленной из своих. «Даже с взрослыми звездами, которые были у него в «Барсе» и «Баварии», он всегда обращался к академии и искал молодых игроков с невероятным талантом», – подтвердил амбиции английского клуба исполнительный директор Халдун Аль-Мубарак. Пеп дважды за четыре сезона выиграл Лигу чемпионов, в финале оба раза унизив «МЮ», – идеальный расклад для «Сити». Эмоциональный лысый мужчина ставил стильный футбол, гарантировал титулы, уважал и воспитывал молодежь.

Спустя 2,5 года коуч «Манчестер Сити» реализовал все пункты из этого списка, кроме последнего. Он потратил год на перестройку, но потряс Англию доминированием в сезоне-2017/18 и снова претендует на чемпионство сейчас. «Сити» – один из фаворитов в ЛЧ, и даже если Кубок чемпионов не покорится Пепу, он укрепил фундамент для трофеев в будущем.

Всего этого Гвардиола достиг без выпускников бодрой и продуктивной академии «горожан». Тренер, который раньше внедрял идеи на всех уровнях, теперь игнорирует мечтавших об «Этихаде» подростков и полагается на масштабную закупку опытных футболистов или молодых селебрити вроде Стерлинга. Внезапно Пеп оборвал связь с воспитанниками и объяснил это не слишком правдоподобно.

«Я бы хотел задействовать их, но вторые команды в Испании, в «Барселоне» или «Реале», играют перед 40 тысячами человек, то же самое в Германии и Италии, – искренне оправдывался Гвардиола. – Здесь они не соревнуются, они гоняют мяч перед пустыми трибунами и не готовы играть на «Олд Траффорд» и «Стэмфорд Бридж».

Тренер «Сити» говорил об устройстве молодежных лиг в Европе: в других странах они находятся в одной вертикали с главным чемпионатом, а в Англии резервисты не пересекаются с основой. Похоже, Пеп никогда не слышал про Рэшфорда, которому не помешало отсутствие опыта. В одном из первых официальных матчей воспитанник «красных дьяволов» забил победный мяч на «Этихаде». Он дебютировал в основе взрослого «МЮ» лишь из-за травмы Марсьяля, но закрепился и реализовал потенциал. Рэшфорд – опровержение аргумента Гвардиолы, что «дети» не готовы к давлению АПЛ на переполненных стадионах топ-клубов.

«Сити» и «Юнайтед» так и не поменялись местами. «МЮ» барахтается после Фергюсона, но делает для фанатов хоть что-то хорошее: полагается на воспитанников. Лингард ассистирует Маркусу и гордится прошлым в родном клубе – для него испытание арендами не стало приговором. Янгстеры «Сити» подбираются к основе только на расстояние заявки, но обычно пропадают в маленьких клубах.

Вместо модели «МЮ» «Сити» Гвардиолы обращается с молодежью в стиле «Челси». У «синих» тоже не привыкли доверять воспитанникам: несколько десятков выпускников академии лондонского клуба каждый сезон гниют в безнадежных провинциях. «Сити» четыре раза отправлял в аренду Денайера и неохотно отпустил 23-летнего верзилу в «Лион» насовсем. Маффео трижды ездил в фарм-клуб «Сити» «Жирону», пока не ушел в «Штутгарт». То же самое происходит сейчас с английским талантом Робертсом: пока его сверстник Рэшфорд унижает «Арсенал» и «Тоттенхэм», Патрик отыграл два сезона за «Селтик» и отправился стандартным маршрутом в «Жирону».

Гвардиола не наградил местом в основе никого из отбывших ссылку в Каталонии и опроверг собственный аргумент о недостатке опыта во взрослом футболе. Некоторые потеряли еще больше: Ихеаначо, которого при Пеллегрини всерьез сравнивали с Рэшфордом, продержался при Пепе сезон, быстро деградировал без практики и уехал в средний «Лестер».

После Ихеаначо клуб потерял еще более талантливого Джейдона Санчо, который отказался подписывать новый контракт из-за безнадежного положения юниоров «Сити» и ушел в дортмундскую «Боруссию». «Мы верили в него, как верим в Фодена и Диаса, – сгладил углы Гвардиола. – Мы сделали абсолютно все, чтобы продлить его, предложили огромную зарплату». Идеалист Пеп внезапно удивился, что молодого игрока беспокоит не только баланс на карточке.

«Сити» лишил молодую звезду практики и отпустил за границу – в 2012-м «МЮ» допустил ту же ошибку с Погба. Фергюсон не выпускал француза и даже вернул на его позицию завершившего карьеру Скоулза. Поль обиделся и ушел в «Ювентус», где раскрылся. Через четыре года уже другой тренер возвращал его в основу родного клуба за рекордные деньги – теперь ситуация может повториться в другом «Манчестере» с Санчо.

Джейдон СанчоGetty Images

Юниоры «Сити» все отчетливее осознают, что путь в основу закрыт, а успехи взрослой команды не имеют к ним отношения. Вслед за Санчо клуб покинул Браим Диас – перспективы в безжалостном «Реале» обнадежили испанца больше, чем странные объяснения тренера-соотечественника. Из талантливого поколения 18-20 лет в «Сити» остался лишь Фоден, но и он вряд ли задержится при Гвардиоле.

Тренер ждет, что юный англичанин проведет в родном клубе минимум 10 лет, но выпускает его в матчах чемпионата Англии на несколько минут, лишь когда «Манчестер» разгромно ведет. В таких стерильных условиях воспитанники действительно вряд ли закалятся, но виновата в этом не местная футбольная иерархия, а Гвардиола.

Два тренера до него тоже делали «Сити» чемпионом, и победа в АПЛ не ответ на все вопросы. Учитывая статус и прошлое Гвардиолы, работодатели имеют право требовать не только красивой игры, но и определенного стиля управления. Даже Пеллегрини доверял Ихеаначо, и каталонец не оградится от неприятных вопросов, пока не завоюет ЛЧ или не изменит подход. При нем «Манчестер Сити» стал единственным топ-клубом, уничтожающим свою молодежь.

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