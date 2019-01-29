Сала указан в программке матча «Арсенал» – «Кардифф». Вместо игрового номера изображен цветок

В программке, подготовленной к матчу 24-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кардиффом», можно найти фамилию аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

Сала указан как футболист «Кардифф Сити», а вместо игрового номера рядом с его фамилией расположен цветок.

Матч «Арсенал» «Кардифф Сити» начнется в 22:45 мск. Онлайн-трансляцию для вас проведет Данил Тармасинов.

Самолет с Салой и пилотом, летевший из Франции в Англии, пропал без вести в понедельник, 21 января.

Полиция считает, что надежд на обнаружение футболиста живым практически нет.

«Кардифф» может засудить агента Эмилиано Салы за халатность при организации злополучного рейса

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