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Сала указан в программке матча «Арсенал» – «Кардифф». Вместо игрового номера изображен цветок
Красивый жест.
В программке, подготовленной к матчу 24-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кардиффом», можно найти фамилию аргентинского нападающего Эмилиано Салы.
Сала указан как футболист «Кардифф Сити», а вместо игрового номера рядом с его фамилией расположен цветок.
- Матч «Арсенал» «Кардифф Сити» начнется в 22:45 мск. Онлайн-трансляцию для вас проведет Данил Тармасинов.
- Самолет с Салой и пилотом, летевший из Франции в Англии, пропал без вести в понедельник, 21 января.
- Полиция считает, что надежд на обнаружение футболиста живым практически нет.
«Кардифф» может засудить агента Эмилиано Салы за халатность при организации злополучного рейса
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