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«Арсенал» арендовал Суареса

Суарес перешел в «Арсенал». Не тот
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Команда Унаи Эмери наконец-то кем-то усилилась.

«Барселона» продлила контракт с Денисом Суаресом на год. Теперь он связан с «сине-гранатовыми» до 30 июня 2021 года.

Сразу после подписания договора каталонцы отдали футболиста в «Арсенал» до конца сезона-2018/19, передает официальный сайт «Барсы».

В течение срока аренду всю зарплату Дениса будет выплачивать «Арсенал». «Барса» подтвердила, что арендная сделка предусматривает возможность выкупа Суреса «канонирами». В британских медиа указывалось, что сумма выкупа составит 30 млн евро.

  • Суарес и нынешний главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери вместе работали в «Севилье».
  • Денис стал первым новичком лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

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