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«Арсенал» арендовал Суареса
Команда Унаи Эмери наконец-то кем-то усилилась.
«Барселона» продлила контракт с Денисом Суаресом на год. Теперь он связан с «сине-гранатовыми» до 30 июня 2021 года.
Сразу после подписания договора каталонцы отдали футболиста в «Арсенал» до конца сезона-2018/19, передает официальный сайт «Барсы».
В течение срока аренду всю зарплату Дениса будет выплачивать «Арсенал». «Барса» подтвердила, что арендная сделка предусматривает возможность выкупа Суреса «канонирами». В британских медиа указывалось, что сумма выкупа составит 30 млн евро.
- Суарес и нынешний главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери вместе работали в «Севилье».
- Денис стал первым новичком лондонского клуба в зимнее трансферное окно.
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