4 гола из сочного рубилова «МЮ» и «Бёрнли», где хозяева еле-еле выцарапали ничью

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бёрнли» – 2:2.

Счет в игре открыл Эшли Барнс: ошибка Андреаса Перейры привела к тому, что «Бёрнли» перехватил мяч и организовал быструю атаку, которая стала голевой.

В конце второго тайма новозеландский страйкер Крис Вуд замкнул фланговый навес и удвоил преимущество гостей.

«МЮ» начал свой камбэк на 87-й минуте, когда Поль Погба реализовал пенальти, заработанный Джесси Лингардом.

А уже в добавленное время ничью для «Юнайтед» спас Виктор Линделёф – 2:2!

«Бёрнли» набрал 25-е очко в чемпионате, у «МЮ» стало 45 баллов.

Теперь команда Уле-Гуннара Сульшера отстает от «Арсенала» на 2 очка.

Лукаку выдал столь гениальный пас на Санчеса, что Алексис даже отпраздновал гол бывшей команде

Подписывайся на нас Вконтакте