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4 гола из сочного рубилова «МЮ» и «Бёрнли», где хозяева еле-еле выцарапали ничью

4 гола из сочного рубилова «МЮ» и «Бёрнли», где хозяева еле-еле выцарапали ничью
Eurosport

40 мин. назад

«Дьяволы» по-прежнему не проигрывают при Сульшере.

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бёрнли» – 2:2.

Счет в игре открыл Эшли Барнс: ошибка Андреаса Перейры привела к тому, что «Бёрнли» перехватил мяч и организовал быструю атаку, которая стала голевой.

В конце второго тайма новозеландский страйкер Крис Вуд замкнул фланговый навес и удвоил преимущество гостей.

«МЮ» начал свой камбэк на 87-й минуте, когда Поль Погба реализовал пенальти, заработанный Джесси Лингардом.

А уже в добавленное время ничью для «Юнайтед» спас Виктор Линделёф – 2:2!

  • «Бёрнли» набрал 25-е очко в чемпионате, у «МЮ» стало 45 баллов.
  • Теперь команда Уле-Гуннара Сульшера отстает от «Арсенала» на 2 очка.

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