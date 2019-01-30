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4 гола из сочного рубилова «МЮ» и «Бёрнли», где хозяева еле-еле выцарапали ничью
«Дьяволы» по-прежнему не проигрывают при Сульшере.
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бёрнли» – 2:2.
Счет в игре открыл Эшли Барнс: ошибка Андреаса Перейры привела к тому, что «Бёрнли» перехватил мяч и организовал быструю атаку, которая стала голевой.
В конце второго тайма новозеландский страйкер Крис Вуд замкнул фланговый навес и удвоил преимущество гостей.
«МЮ» начал свой камбэк на 87-й минуте, когда Поль Погба реализовал пенальти, заработанный Джесси Лингардом.
А уже в добавленное время ничью для «Юнайтед» спас Виктор Линделёф – 2:2!
- «Бёрнли» набрал 25-е очко в чемпионате, у «МЮ» стало 45 баллов.
- Теперь команда Уле-Гуннара Сульшера отстает от «Арсенала» на 2 очка.
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