Желтые нарциссы и трогательные плакаты: «Кардифф» с «Арсеналом» провели церемонию в честь Салы

Матч с «Арсеналом» на «Эмирейтс» обе команды начали с посвящения пропавшему над Ла-Маншем Эмилиано Сале.

«На данный момент ничего еще не решено, но мы наденем перед игрой с «Арсеналом» желтые нарциссы. Этот цветок – символ Уэльса и много значит для «Нанта». Мы понимаем боль французов, их болельщиков и игроков. Они знали Эмилиано лучше нас, и им сейчас тяжелее, чем нам», – сказал генеральный директор «Кардиффа» Кен Чу.

Нил Уорнок, «Кардифф», желтый нарцисс в честь Эмилиано СалыGetty Images

На гостевом секторе «Кардифф» на каждом из мест разложил желтые таблички.

Желтые таблички на «Эмирейтс», «Арсенал» – «Кардифф»Getty Images

Не только футболисты, члены тренерского штаба и работники клуба пришли с желтыми цветами, но и простые болельщики.

Болельщик «Кардиффа», желтый нарцисс в честь Эмилиано СалыGetty Images

Желтый нарцисс в честь Эмилиано Салы, «Кардифф»Getty Images

Некоторые приносили целые букеты нарциссов.

Желтые нарциссы в честь Эмилиано Салы, «Кардифф»Getty Images

Перед стартовым свистком капитаны обеих команд – Месут Озил и Сулейман Бамба – вышли на газон с букетами нарциссов и тюльпанов. Они положили их в центральном круге.

Месут Озил («Арсенал»), Сулейман Бамба («Кардифф»), желтые нарциссы в честь Эмилиано СалыGetty Images

Дальше объявили минуту молчания.

А болельщики «Кардиффа» подняли те самые желтые таблички.

«Арсенал» – «Кардифф», желтые нарциссы в честь Эмилиано СалыGetty Images

Среди фанатов были и люди с шарфиками «Нанта» – предыдущего клуба Салы.

«Арсенал» – «Кардифф», шарф «Нанта» в честь Эмилиано СалыGetty Images

На табло «Эмирейтс» появилась фотография Эмилиано и хэштег #PrayForSala – «Молимся за Салу». Его в призыве не прекращать поиски использовал даже Лионель Месси.

Эмилиано Сала, «Арсенал» – «Кардифф», «Эмирейтс»Getty Images

На трибунах были и баннеры: «Эмилиано Сала – лазурная птица [прозвище «Кардиффа»] навсегда».

Плакат в честь Эмилиано Салы, «Арсенал» – «Кардифф»Getty Images

«Эмилиано Сала, мы никогда не видели, как ты играешь в голубой форме, но ты один из нас и навсегда останешься в наших сердцах. Молимся за Салу. Город как один человек», – душещипательный плакат на гостевом секторе «Эмирейтс».

Плакат в честь Эмилиано Салы, «Арсенал» – «Кардифф»Getty Images

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Минута молчания в честь Эмилиано Салы, «Арсенал» – «Кардифф»Getty Images

«Арсенал» выиграл благодаря двум голам во втором тайме – 2:1, Обамеянг и Ляказетт не пощадили валлийцев.

Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш. Полиция Гернси прекратила активную часть спасательной операции, но семья и друзья 28-летнего футболиста в частном порядке продолжают поиски аргентинца и пилота Дэвида Ибботсона.

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

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