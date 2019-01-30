Серхио Агуэро-скорострел и 2-мяча доказательства того, что Бенитес тайно топит за «Ливерпуль»

Во вторник «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура чемпионата Англии (1:2).

25 секунд хватило Куну Агуэро, чтобы влепить «Ньюкаслу» первый мяч. «Сити» это в итоге не спасло, зато скрасило личную статистику – самый быстрый гол АПЛ-2018/19.

Защита-решето «горожан» позволила Рондону простенько забить из штрафной. В падении, под перекладину.

На 78-й минуте Фернандиньо потерял самообладание, сбил Хэйдена и привез пенальти. Ричи был точен, Эдерсон – не очень. Прямо под рукой мяч просвистел.

Благодаря победе «Ньюкасла» «Ливерпуль» удерживает отрыв в 4 очка, имея матч в запасе.

Команда Бенитеса занимает 14 строчку.

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