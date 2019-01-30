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Серхио Агуэро-скорострел и 2-мяча доказательства того, что Бенитес тайно топит за «Ливерпуль»
Гонка за титул чемпиона АПЛ становится все жарче.
Во вторник «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура чемпионата Англии (1:2).
25 секунд хватило Куну Агуэро, чтобы влепить «Ньюкаслу» первый мяч. «Сити» это в итоге не спасло, зато скрасило личную статистику – самый быстрый гол АПЛ-2018/19.
Защита-решето «горожан» позволила Рондону простенько забить из штрафной. В падении, под перекладину.
На 78-й минуте Фернандиньо потерял самообладание, сбил Хэйдена и привез пенальти. Ричи был точен, Эдерсон – не очень. Прямо под рукой мяч просвистел.
- Благодаря победе «Ньюкасла» «Ливерпуль» удерживает отрыв в 4 очка, имея матч в запасе.
- Команда Бенитеса занимает 14 строчку.
Гвардиола зря игнорирует молодежь. «Сити» нужны воспитанники, чтобы окончательно затмить «МЮ»
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