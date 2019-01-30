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Гвардиола: «Чемпионская гонка будет трудной. Так бывает, когда участвуешь во всех турнирах сразу»

Гвардиола: «Чемпионская гонка будет трудной. Так бывает, когда участвуешь во всех турнирах сразу»
Eurosport

1 час назад

Но Пеп не складывает оружие.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачный матч «Манчестер Сити» против «Ньюкасла» (1:2) и появившееся в связи с этим преимущество лидера чемпионата Англии – «Ливерпуля».

«Чемпионская гонка будет трудной. У нас есть шансы, но мы должны ими пользоваться – побеждать. Это был не лучший вечер для нас. Мы не оседлали ритм игры – были недостаточно агрессивны и медленно двигались. В футболе нужно выдерживать конкуренцию. Я знаю, что вызов нелегок, но вот, что значит, когда участвуешь во всех турнирах сразу. Но если ты хочешь двигаться вперед – этот вызов нужно принимать. И я предпочитаю держаться этого курса», – цитирует главного тренера «Сити» BBC.

  • «Сити» отстает от «Ливерпуля» на четыре очка, но соперник имеет матч в запасе.
  • 3 февраля «Сити» играет с «Арсеналом» в рамках тура АПЛ, 6-го числа – с «Эвертоном», 10-го – с «Челси».
  • Далее – не менее насыщенная неделя. Матч в Кубке Англии 17 февраля, 20-го – 1/8 финала ЛЧ против «Шальке» и 24-го – финал Кубка Лиги с «Челси».

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