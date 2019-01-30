Гвардиола назвал «Ювентус», «Баварию» и «Барселону» лучшими клубами 10-х. Он поехал или нет?

На днях Пеп Гвардиола как будто забыл, что тренирует действующих чемпионов Премьер-лиги, и превратился в типичного комментатора на спортивном сайте.

«Барселона», «Бавария» и «Ювентус» – лучшие команды за последнее десятилетие. Они каждый сезон выигрывают чемпионаты и кубки. Они стабильны каждые три дня на протяжении 11 месяцев в течение 10 лет. Я это уважаю, я восхищаюсь ими. Мечтаю быть как они», – выдал коуч «Ман Сити». Вряд ли он этого добивался, но эта реплика так пропиталась бензином, что полыхает до сих пор.

Ниже – пять тезисов по обжигающему спичу Хосепа.

Адекватная методология

Гвардиола топит за тех, кто доминирует у себя в чемпионатах – это основной критерий. Гораздо ниже, судя по всему, для Пепа располагаются успехи в турнирах с плей-офф: каталонец слабо котирует национальные кубки, а Лигу чемпионов воспринимает исключительно на поздних стадиях (поэтому в рейтинг не попал «ПСЖ»).

В принципе, такая иерархия многое говорит про Гвардиола как про тренера. Он явно мечтает снова создать команду-убийцу, которая будет перемалывать и переваривать всех, как «Барса» в сезоне-2008/2009. Видимо, Хосеп считает, что без уверенных побед в лиге не может быть закономерного успеха в еврокубках. Логично, хотя и слегка утопично, потому что сила чемпионатов везде разная, и в Англии для титула надо выкладываться сильнее всего.

Откуда взялся «Ювентус»

Вероятно, Пеп рассуждал о лучших клубах без подготовки, поэтому приплел в тройку «Юве». Туринцы действительно кромсают всех в Италии, но в Лиге чемпионов у них нет ничего, кроме двух вдрызг проигранных финалов.

Остальные выступления и правда мрачные: в сезонах-2010/11 и 2011/12 «синьоры» просто не было в ЛЧ, в 2013-м итальянцев уничтожила «Бавария» (четвертьфинал), в 2014-м «Юве» не попал в плей-офф, в 2016-м споткнулся в 1/8 финала, а в 2018-м пролез в восьмерку и слетел от «Реала». Никакой стабильности и всего две поздних стадии за 2010-е годы. Так себе результат.

Марио Манджукич после финала Лиги чемпионов-2016/17Getty Images

Почему нет «Реала»

То ли Пеп искренне презирает «Мадрид», то ли плохо знаком с его статистикой, но невключение «Реала» в тройку лучших команд десятилетия выглядит как минимум странновато. Начиная с сезона-2010/11 «бланкос» четыре раза были в полуфинале ЛЧ и четыре раза побеждали в турнире, причем три из них – подряд. Такую суперсерию ну никак нельзя объяснить аномальной реализацией, удачными жеребьевками и судейским беспределом и другими случайными факторами – просто «Реал» лучше всех в Европе рубится на вылет.

В Испании у мадридцев тоже не все так глухо, как принято считать: два чемпионства, два Кубка и два Суперкубка за 10 лет. Самое важное, что Пеп в своей речи говорил не о клубах, а именно о командах, то есть о наборе футболистов. С ним у «Реала» тоже полнейший порядок. Есть стабильность (Рамос, Марсело, Бензема в «Реале» еще с прошлого десятилетия), но, как ни странно, нет бездумных трат. С точки зрения менеджмента сегодняшний «Реал» чуть ли не образец эффективнейшей конвертации кэша в титулы. Поэтому здесь у Гвардиолы нет оправданий: «Мадрид» заслужил места в тройке точно не меньше, чем «Юве» или «Бавария».

А еще характерно, что в своей речи Пеп восхищался теми командами, которые после триумфов находят мотивацию побеждать дальше. Кажется, у «Реала» все нормально со стимулами, иначе мадридцы бы не вырулили на три Кубка чемпионов подряд.

«Барселона» – лучшая

По методологии Пепа самой крутой группировкой 2010-х все равно будет «Барса» – она всего три раза отдала трон в Испании, ее всегда можно встретить в четвертьфинале ЛЧ (обычно выше), а ее стиль однозначно ближе Гвардиоле, чем мадридский.

Но Хосепу нужно поинтересоваться у себя: что круче – исправно гасить бетисы с осасунами, а потом вынимать от «Ромы», «Ювентуса» и «Баварии», или спотыкаться об андеров, но мощно выруливать в Лиге чемпионов? Это действительно спорный вопрос, ответ на который зависит только от философии спикера.

Кто круче всех в Англии

Под строгие критерии Пепа не попадает ни один английский клуб: там настолько мощное рубилово, что никто а) не захватывает трон надолго б) не сверкает в Европе на уровне испанских грандов.

Но если выбирать главную команду Премьер-лиги за последнее десятилетие, у «Челси» совершенно нет конкурентов. «Синие» трижды выиграли чемпионат («Сити» – столько же, остальные меньше), взяли Кубок чемпионов (везение, но больше никто с островов до него не дотронулся), подняли Кубок УЕФА, а еще зацепили две английские чашки. Ни «Сити» (один полуфинал ЛЧ и все), ни «МЮ», ни «Арсенал» с «Ливерпулем» даже рядом не стояли с клубом, в котором хаотично меняют тренеров и никогда не бывает толковых нападающих.

Правда, уже в этом сезоне Пеп может дотянуться до левела «Челси»: надо лишь обогнать «Ливерпуль» и наконец прихлопнуть всех в Лиге чемпионов.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

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