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Обломки самолета Эмилиано Салы найдены у французского побережья

Обломки самолета Салы найдены у французского побережья
Eurosport

1 час назад

Надежде конец.

Сотрудники французского отделения расследования авиационных происшествий нашли на побережье полуострова Котантен около Сюртенвиля обломки самолета, в котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Были найдены две подушки от сидений, которые, скорее всего, были в самолете Piper PA-47 Malibu, на котором находился Сала.

«Скорее всего, это части пропавшего самолета. Мы определили зону поиска под водой площадью в четыре квадратные морские мили, чтобы найти возможные части самолета», – цитирует заявление отдела Wales Online.

  • Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.
  • Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.
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