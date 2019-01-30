Обломки самолета Эмилиано Салы найдены у французского побережья

Сотрудники французского отделения расследования авиационных происшествий нашли на побережье полуострова Котантен около Сюртенвиля обломки самолета, в котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Были найдены две подушки от сидений, которые, скорее всего, были в самолете Piper PA-47 Malibu, на котором находился Сала.

«Скорее всего, это части пропавшего самолета. Мы определили зону поиска под водой площадью в четыре квадратные морские мили, чтобы найти возможные части самолета», – цитирует заявление отдела Wales Online.

Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.

Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

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