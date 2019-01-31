«Челси» не угадал с Маурицио Сарри. Его нужно увольнять уже сейчас

«Челси» сгорел «Борнмуту» со счетом 0:4. Есть ли в этом что-то удивительное? Пожалуй, да, но только отчасти.

Самый характерный момент матча – в середине второго тайма Педро выполнил отличный пас в центр штрафной, но в роли страйкера почему-то оказался Н'Голо Канте. Что он там делает, почему Маурицио Сарри не использует лучшие качества француза, а отправляет его играть правым вингером? Эти вопросы уже который тур остаются без ответа.

Сарри напоминает человека, который вместо того, чтобы побриться обычной бритвой, кромсает бороду тупыми ножницами. Иногда ему удается отхватить от бороды приличный кусок – и тогда «Челси» вопреки логике обыгрывает «Манчестер Сити», а эксперты приравнивают банальное стечение обстоятельств к тренерскому гению Маурицио. Но в большинстве случаев у Сарри ничего не получается: «синие» влетают «Арсеналу», затем влетают «Борнмуту», а на отражение искромсанной бороды в зеркале уже тошно смотреть.

Да, Сарри – это тренер-догматик, который будет работать только по своим лекалам. Но на «Стэмфорд Бридж» это никогда не работало: тут ты либо приходишь и мгновенно даешь результат, либо покидаешь команду с позором, как Луис Фелипе Сколари или Андре Виллаш-Боаш.

Когда у тебя в составе есть лучший опорник мира, не нужно покупать на его место Джорджиньо. Кстати, кто-нибудь видел хоть один выдающийся матч в исполнении Джорджиньо? Человек переехал в АПЛ из итальянского болота, где титул выигрывает одна и та же команда, и показывает абсолютно аморфный футбол. Однако Сарри убирает из состава не его, а Маркоса Алонсо. Здесь нет футбольной логики, а присутствует фаворитизм. Кажется, даже если бы в составе у Сарри был Серхио Бускетс, он все равно бы ставил в состав Джорджиньо. Возможно, одним темным неаполитанским вечером Джорджиньо спас своему коучу жизнь – другого объяснения, почему он еще не сидит на лавке, я не вижу.

Два года назад на поле «Борнмута» безнадежно горел «Арсенал»: «канониры» проигрывали со счетом 0:3, и все катилось к их бездарному поражению. Но даже тот поздневенгеровский «Арсенал», сотканный из одних только проблем, забил «вишенкам» три мяча за 20 минут и увез в Лондон ничью. «Челси» же даже не организовал финального штурма – напротив, в компенсированное время «Борнмут» провел парочку опасных атак и положил в ворота Кепы четвертый гол. Тот «Арсенал» закончил сезон на пятом месте. Думаю, предел мечтаний нынешнего «Челси» – та же пятая строчка. Пока Канте будет играть правого вингера, выше «синие» не поднимутся.

«Борнмут» – «Челси» – 4:0

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