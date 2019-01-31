Other Agency
Отрицание, гнев, торг, депрессия – все, что осознал Игуаин в «Челси» после 4 мячей от «Борнмута»
Мягко говоря, не лучший матч команды Сарри.
«Борнмут» испепелил «Челси» в 24-м туре чемпионата Англии (4:0).
Новоиспеченный страйкер «синих» Гонсало Игуаин может сколько угодно отрицать это, но Джошуа Кинг положил такой первый мяч в сетку «Челси».
Гол Дэвида Брукса, который разгневал аргентинца.
«А может, еще возможен камбэк?» – так подумал Гонсало, глядя на второй мяч Кинга. Стадия торгов.
Пропущенный со стандарта – всегда повод для депрессии. Четвертая ступень принятия.
Джошуа Кинг оправдал свою фамилию: 43 касания, 2 удара в створ – 2 гола, ассист и вовлеченность в 3 мяча «Борнмута». Игуаину пора принять неизбежное – он в «Челси».
- «Челси» делит пятую строчку в таблице АПЛ с «Арсеналом».
- «Борнмут» на 10, клуб заработал 33 балла.
«Челси» не угадал с Сарри. Его нужно увольнять уже сейчас