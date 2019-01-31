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Отрицание, гнев, торг, депрессия – все, что осознал Игуаин в «Челси» после 4 мячей от «Борнмута»

Отрицание, гнев, торг, депрессия – все, что осознал Игуаин в «Челси» после 4 мячей от «Борнмута»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Мягко говоря, не лучший матч команды Сарри.

«Борнмут» испепелил «Челси» в 24-м туре чемпионата Англии (4:0).

Новоиспеченный страйкер «синих» Гонсало Игуаин может сколько угодно отрицать это, но Джошуа Кинг положил такой первый мяч в сетку «Челси».

Гол Дэвида Брукса, который разгневал аргентинца.

«А может, еще возможен камбэк?» – так подумал Гонсало, глядя на второй мяч Кинга. Стадия торгов.

Пропущенный со стандарта – всегда повод для депрессии. Четвертая ступень принятия.

Джошуа Кинг оправдал свою фамилию: 43 касания, 2 удара в створ – 2 гола, ассист и вовлеченность в 3 мяча «Борнмута». Игуаину пора принять неизбежное – он в «Челси».

  • «Челси» делит пятую строчку в таблице АПЛ с «Арсеналом».
  • «Борнмут» на 10, клуб заработал 33 балла.

«Челси» не угадал с Сарри. Его нужно увольнять уже сейчас

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