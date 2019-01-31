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«Ливерпуль» и «Лестер» подморозило снежком, поэтому клубы забили всего по одному
Игра была равна.
«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью (1:1) в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Садио Мане замерз уже на 3-й минуте – разогрел себя динамичной атакой и аккуратным ударом в дальний угол.
В конце первого тайма «Лестер» устроил толкучку в штрафной «Ливерпуля», и никем не замеченный Харри Магуайр простенько пробил Алиссона.
- «Ливерпуль» все еще на первом месте в таблице, отрыв от «Сити» – 5 очков.
- «Лестер» на 11 месте.
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