«Ливерпуль» и «Лестер» подморозило снежком, поэтому клубы забили всего по одному

«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью (1:1) в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

Садио Мане замерз уже на 3-й минуте – разогрел себя динамичной атакой и аккуратным ударом в дальний угол.

В конце первого тайма «Лестер» устроил толкучку в штрафной «Ливерпуля», и никем не замеченный Харри Магуайр простенько пробил Алиссона.

«Ливерпуль» все еще на первом месте в таблице, отрыв от «Сити» – 5 очков.

«Лестер» на 11 месте.

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