«Может, я не могу замотивировать игроков». Сарри запер футболистов «Челси» в раздевалке на 50 минут

После поражения, нанесенного «Борнмутом» (0:4), главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул поле под гневные выкрики болельщиков и в расстроенном состоянии.

«Я испытываю разочарование. Не давление. Я не увидел плодов своей работы, поэтому оно [разочарование] наступило. Может, это моя вина, может, я не могу замотивировать игроков. Но команда сама по себе очень сильна, она способна побеждать даже без помощи тренера», – цитирует Сарри Daily Mail.

Источник добавил, что трибуна «синих» провожала итальянского тренера с поля чантом «Ты не знаешь, что делаешь!», а сам Маурицио после матча устроил 50-минутное собрание с футболистами «Челси» в раздевалке. Там были только Сарри и игроки – тренер выпроводил даже персонал.

После проигрыша «Челси» вылетел из топ-4 АПЛ и теперь занимает пятую строчку таблицы.

2 февраля «синие» сыграют против «Хаддерсфилда».

«Им не стоит играть на таком уровне». Сарри изничтожил своих игроков после поражения от «Арсенала»

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