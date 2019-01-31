Getty Images

Sky Sports: «ПСЖ» хочет купить у «Челси» Виллиана в дедлайн трансферного окна

Sky Sports: «ПСЖ» хочет купить Виллиана в дедлайн трансферного окна
Eurosport

1 час назад

Все из-за травмы Неймара.

Руководство «ПСЖ», возможно, планирует оформить сделку по полузащитнику «Челси» Виллиану в последний день январского трансферного окна.

Об этом сообщают источники Sky Sports. Daily Mail добавил, шейхи «ПСЖ» рассматривают покупку как возможность заменить травмированного Неймара, который вернется на поле только через 10 недель.

  • Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.
  • Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. За это время во всех турнирах он забил за «синих» 50 мячей.
  • В середине января Сарри заявил, что полузащитник не покинет клуб этой зимой. Контракт бразильца рассчитан до июля 2020 года.

Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией

00:50
Популярные видео
Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке
2 437 просмотров21 ч
«Дьяволы» разнесли «Питтсбург» в гостях, будто против них играли не Кросби с Малкиным, а дети с д
1 901 просмотров29/01 в 11:50