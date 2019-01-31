Sky Sports: «ПСЖ» хочет купить у «Челси» Виллиана в дедлайн трансферного окна

Руководство «ПСЖ», возможно, планирует оформить сделку по полузащитнику «Челси» Виллиану в последний день январского трансферного окна.

Об этом сообщают источники Sky Sports. Daily Mail добавил, шейхи «ПСЖ» рассматривают покупку как возможность заменить травмированного Неймара, который вернется на поле только через 10 недель.

Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. За это время во всех турнирах он забил за «синих» 50 мячей.

В середине января Сарри заявил, что полузащитник не покинет клуб этой зимой. Контракт бразильца рассчитан до июля 2020 года.

Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался

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