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Болбой «Тоттенхэма» тянул время, взбесил игрока «Уотфорда» и заговорщицки подмигнул своим

Болбой «Тоттенхэма» тянул время, взбесил игрока «Уотфорда» и заговорщицки подмигнул своим
Eurosport

41 мин. назад

Идеальное преступление!

Часто болбои закатывают более зрелищные перфомансы во время матчей, чем футболисты на поле. Паренек, обслуживавший игру «Тоттенхэм» – «Уотфорд» (2:1), оказался именно таким.

В компенсированное время болбой (который, очевидно, является воспитанником академии «Тоттенхэма») шел вдоль поля в обнимку с мячом, словно не замечая Айзека Саксесса – футболиста «Уотфорда», которому поскорее хотелось продолжить игру. Игрок агрессивно выбил мяч из рук мальчишки, а тот присел и, развернувшись, заговорщицки подмигнул то ли скамейке «Тоттенхэма», то ли трибунам лондонцев.

  • Команда Почеттино идет на третьем месте в таблице, отставание от «Сити» составляет 2 очка.
  • В следующем туре 2 февраля «Тоттенхэм» сыграет против «Ньюкасла».
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