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The Sun: «Реал» готов предложить 115 млн евро за Рэшфорда, пока тот не продлил контракт с «МЮ»

The Sun: «Реал» готов предложить 115 млн евро за Рэшфорда, пока тот не продлил контракт с «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Фанаты «красных дьяволов» уже могут напрячься.

Маркус Рэшфорд пока не договорился с манкунианцами о новом контракте, а мадридцы с радостью готовы перехватить форварда. Речь идет о трансфере за 100 миллионов фунтов (115 млн евро), сообщает The Sun.

Озвучена даже возможная зарплата англичанина в новом клубе – 285 000 евро в неделю. Действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.

  • За «красных дьяволов» Маркус провел 152 матчей, в которых забил 41 мяч и отдал 23 голевые передачи.
  • Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 65 млн евро.

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