Антони Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее он мог уйти из-за Моуринью

«МЮ» объявил о продлении контракта с Марсьялем. Новое соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

«Хочу поблагодарить Уле-Гуннара Сульшера и весь тренерский штаб за веру в меня. Они помогли мне выйти на новый уровень. Уверен, следующий трофей в клубе не за горами», – сказал Антони.

Ранее сообщалось, что у Марсьяля произошел конфликт с Моуринью. Португальский тренер планировал продать француза, но руководство заблокировало сделку. Тогда Антони отказался от нового контракта и сомневался в будущем, но после ухода Жозе согласился на сделку.

Марсьяль перешел в «МЮ» в 2015 года за 60 млн евро.

В 18 матчах АПЛ-2018/19 23-летний форвард оформил 8+1.

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