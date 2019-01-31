Уорд-Проуз агрессивно атаковал Заха и вызвал в полузащитнике «Кристал Пэлас» всех демонов

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха схлопотал удаление в конце матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Сначала Уилфрид потолкался с Джеймсом Уорд-Проузом, за что получил первую желтую карточку. Но после он не успокоился и саркастически поаплодировал главному арбитру матча Андре Марринеру, который замедлительно выдал второе предупреждение и показал нервному англичанину красную карточку.

Заха и Уорд-Проуз забили по голу, кроме них никто не отличился – 1:1.

У Уилфрида четыре мяча и пять ассистов в 21 матче АПЛ-2018/19.

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