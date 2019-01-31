Twitter

Уорд-Проуз агрессивно атаковал Заха и вызвал в полузащитнике «Кристал Пэлас» всех демонов

Уорд-Проуз агрессивно атаковал Заха и вызвал в полузащитнике «Кристал Пэлас» всех демонов
Eurosport

1 час назад

Нервы надо беречь.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха схлопотал удаление в конце матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Сначала Уилфрид потолкался с Джеймсом Уорд-Проузом, за что получил первую желтую карточку. Но после он не успокоился и саркастически поаплодировал главному арбитру матча Андре Марринеру, который замедлительно выдал второе предупреждение и показал нервному англичанину красную карточку.

  • Заха и Уорд-Проуз забили по голу, кроме них никто не отличился – 1:1.
  • У Уилфрида четыре мяча и пять ассистов в 21 матче АПЛ-2018/19.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

02:44
Популярные видео
Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
3 512 просмотров12 ч
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
1 976 просмотровВчера в 18:07