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Юри Тилеманс перешел в «Лестер» на правах аренды, в «Монако» отправился Адриен Силва

Тилеманс перешел в «Лестер» на правах аренды, в «Монако» отправился Адриен Силва
Eurosport

8 мин. назад

Европейский футбол постепенно становится как НБА – команды махнулись футболистами без денег.

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс перешел в «Лестер» на правах аренды.

Чемпионы Англии-2015/16 оформили переход игрока сборной Бельгии до конца сезона.

Тилеманс стал частью обмена – в «Монако» также до конца сезона отправился португалец Адриен Силва.

  • Бельгиец провел за «Монако» 20 матчей в чемпионате Франции и забил пять мячей.
  • Адриен Силва сыграл за «Лестер» лишь две встречи в Премьер-лиге и не отметился голами.

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