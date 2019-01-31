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Юри Тилеманс перешел в «Лестер» на правах аренды, в «Монако» отправился Адриен Силва
Европейский футбол постепенно становится как НБА – команды махнулись футболистами без денег.
Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс перешел в «Лестер» на правах аренды.
Чемпионы Англии-2015/16 оформили переход игрока сборной Бельгии до конца сезона.
Тилеманс стал частью обмена – в «Монако» также до конца сезона отправился португалец Адриен Силва.
- Бельгиец провел за «Монако» 20 матчей в чемпионате Франции и забил пять мячей.
- Адриен Силва сыграл за «Лестер» лишь две встречи в Премьер-лиге и не отметился голами.
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