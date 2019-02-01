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Маруан Феллайни покинул «Манчестер Юнайтед» ради китайского клуба «Шаньдун Лунэн»

Феллайни покинул «МЮ» ради китайского клуба
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Ни микрофона на голове, ни игрока.

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни перешел из «Манчестер Юнайтед» в китайский «Шаньдун Лунэн».

Он успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с азиатским клубом, пишет официальный сайт «дьяволов».

В «Шаньдуне» уже играет бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле.

  • Феллайни выступал в Англии с 2008 года – 5 лет в «Эвертоне» и еще 5 в «Юнайтед».
  • 31-летний полузащитник провел за «МЮ» 14 матчей чемпионата Англии-2018/19. Но при новом тренере Уле-Гуннаре Сульшере Феллайни в семи матчах АПЛ сыграл лишь 3 минуты.
  • Летом 2018-го Маруан подписал новый контракт с манкунианцами, действовавший до 2020 года.

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