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Маруан Феллайни покинул «Манчестер Юнайтед» ради китайского клуба «Шаньдун Лунэн»
Ни микрофона на голове, ни игрока.
Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни перешел из «Манчестер Юнайтед» в китайский «Шаньдун Лунэн».
Он успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с азиатским клубом, пишет официальный сайт «дьяволов».
В «Шаньдуне» уже играет бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле.
- Феллайни выступал в Англии с 2008 года – 5 лет в «Эвертоне» и еще 5 в «Юнайтед».
- 31-летний полузащитник провел за «МЮ» 14 матчей чемпионата Англии-2018/19. Но при новом тренере Уле-Гуннаре Сульшере Феллайни в семи матчах АПЛ сыграл лишь 3 минуты.
- Летом 2018-го Маруан подписал новый контракт с манкунианцами, действовавший до 2020 года.
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