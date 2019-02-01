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«Кристал Пэлас» арендовал Миши Батшуайи

«Кристал Пэлас» арендовал Батшуайи
Eurosport

1 час назад

Отличное усиление для команды Роя Ходжсона.

Форвард «Челси» Миши Батшуайи на правах аренды до конца сезона перешел в «Кристал Пэлас».

В первой части нынешнего сезона 25-летний бельгиец выступал за «Валенсию» и отметился тремя голами в 23-х матчах.

  • На чемпионате мира-2018 Батшуайи в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером турнира.
  • Всего на его счету 12 забитых мячей в 23-х встречах за национальную команду.

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