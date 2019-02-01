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Играть в карты на раздевание и сосать леденцы – жена Патрисиу написала книгу с советами парам

Играть в карты на раздевание и сосать леденцы – жена Патрисиу написала книгу с советами супругам
Eurosport

52 мин. назад

Там много всего интересного.

Жена голкипера «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу Вера Рибейро – профессиональный сексолог и психолог, которая появлялась на португальском телевидении, чтобы помочь парам наладить отношения в постели.

Как пишет The Sun, в прошлом году Вера выпустила книгу под названием «Инструкция по соблазнению» (The Manual of Seduction), где дала любовникам множество пикантных советов.

В частности, жена голкипера «Вулвз» рекомендует женщинам сосать леденцы Halls перед оральными ласками, играть в карты на раздевание и использовать тело партнера в качестве подставки для суши или любой другой еды.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Патрисиу сыграл в 24 матчах, в которых пропустил 31 мяч.
  • «Вулверхэмптон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

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