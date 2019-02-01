Instagram

«Плетем заговоры с королем Египта». Поль Погба выложил совместное фото с Мохамедом Салахом

«Плетем заговоры с королем Египта». Погба выложил совместное фото с Салахом
Eurosport

30 мин. назад

В былые времена такие снимки не поощрялись: игроки «МЮ» и «Ливерпуля» друг друга ненавидели.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал совместное фото с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салаха.

«Плетем заговоры с королем Египта», – написал Погба под снимком.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Погба провел 21 матч, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
  • На счету Салаха 24 игры, 16 голов и 7 ассистов.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разделяют 16 очков. Команда Юргена Клоппа идет на первом месте, коллектив Уле-Гуннара Сульшера – на шестом.

Бывший рефери Марк Клаттенбург: «Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

02:44
Популярные видео
Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
5 688 просмотровВчера в 09:48
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
2 388 просмотров30/01 в 18:07