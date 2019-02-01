«Плетем заговоры с королем Египта». Поль Погба выложил совместное фото с Мохамедом Салахом
В былые времена такие снимки не поощрялись: игроки «МЮ» и «Ливерпуля» друг друга ненавидели.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал совместное фото с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салаха.
«Плетем заговоры с королем Египта», – написал Погба под снимком.
- В чемпионате Англии-2018/19 Погба провел 21 матч, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
- На счету Салаха 24 игры, 16 голов и 7 ассистов.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разделяют 16 очков. Команда Юргена Клоппа идет на первом месте, коллектив Уле-Гуннара Сульшера – на шестом.
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