Маурицио Сарри: «Я мечтатель. Не хочу ничего менять – «Челси» будет играть в мой футбол»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не планирует проводить тактическую революцию в клубе из-за неудачных выступлений.

«Я хочу, чтобы сработал план А. И я не хочу менять что-то сейчас, даже если что-то идет не так. Я хочу видеть, как команда хорошо играет в мой футбол. И только затем можно внести какие-либо изменения. 10 лет назад все хорошо знали «Барселону» – и она побеждала везде, потому что показывала свой хороший футбол. И поэтому я хочу ставить свою игру, а уже потом думать о переменах. Хочу напомнить, что в первые сезоны у Клоппа и Почеттино «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» находились в середине таблицы.

Мне ясна ситуация с футболом в Англии. Есть 3 клуба – и они доминируют над остальными. Тренер одного из них пришел в команду 5 лет назад, другого – 4, третьего – 3. Английский футбол находится во власти этих команд. У них был план, и они ему терпеливо следовали. Поэтому нам стоит изменить подход и продолжать в таком же духе.

Меня не волнует [то, что «Челси» не отличается терпением], потому что я мечтатель. И я хочу, чтобы клуб играл в мой футбол. Если я приехал тренировать непрофессиональную команду, то это значит, что я мечтатель», – цитирует итальянского специалиста The Guardian.

Сарри возглавил «Челси» в июле 2018-го.

«Синие» занимают пятую строчку в таблице АПЛ. В прошлом туре они проиграли «Борнмуту» 0:4.

«Челси» не угадал с Маурицио Сарри. Его нужно уволить уже сейчас

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