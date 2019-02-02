«Никто не вдохновляет меня больше Криштиану». Рэшфорд – новый Роналду в «МЮ» Сульшера

В сезоне-2015/16 у болельщиков «Манчестер Юнайтед» почти не было поводов для веселья. Команда выдала жуткий отрезок из восьми матчей без побед, вылетела в Лигу Европы и тащилась на шестом месте в АПЛ, пока к титулу мчался «Лестер». На «Олд Траффорд» мечтали об увольнении Ван Гала – уже к новому году стало очевидно, что проект Луи по созданию новой «Барсы» провалился.

В середине февраля давление на высокомерного голландца усилилось: в первом матче 1/16 ЛЕ «дьяволы» безвольно проиграли датским ноунеймам из «Мидтьюлланна», а прямо перед ответной игрой травмировался Марсьяль. Француз проводил мощный дебютный сезон, и лишь его голы окупали мучение от матчей «Юнайтед».

Хладнокровного финишера с бесстрастным взглядом заменил в старте 18-летний резервист Маркус Рэшфорд. Жизнь фанатов «МЮ» больше не была безнадежной: команда Ван Гала победила 5:1, тощий подросток сделал дубль, а в следующем матче отправил еще два гола «Арсеналу». Рэшфорд не стал распиаренной однодневкой: он занял место в центре атаки, забил еще несколько красивых мячей и отправился со сборной на чемпионат Европы.

После Железного Тюльпана Рэшфорд не потерялся при Моуринью, хотя Жозе переместил Маркуса на фланг – место выдвинутого нападающего безальтернативно занял Ибрагимович. В новом амплуа Рэшфорд меньше забивал, зато унижал защитников дриблингом, финтами и скоростью.

Перемещение на фланг сделало сравнение с Роналду неизбежным. Уход португальца оставил ощущение незавершенности и катализировал распад «МЮ», который завершился в последние годы. С тех пор фанаты сравнивают каждого талантливого вингера с Криштиану и мечтают о реинкарнации португальского супергероя.

Все кандидаты на опустевший в 2009-м трон не соответствовали ожиданиям, сравнения оказались неоправданными. Янузай скрасил беспросветный мрак Мойеса, но обиделся на всех и опустился на уровень середняка в «Сосьедаде». Мемфис запомнился тусовщиком, а не футболистом, давление «Олд Траффорд» уничтожило голландца. Марсьяль изначально напоминал стилем игры не Роналду, а Анри. В общении французский интроверт был не настолько эгоцентричен, чтобы пробудить ассоциации с самовлюбленным Криштиану.

Рэшфорд тоже не хвастался в интервью, зато на поле оказался двойником раннего Роналду. Они дебютировали за «МЮ» примерно в одном возрасте и учились у великих. Криш видел, как носится по флангу Гиггз и забивает Ван Нистелрой, Маркус набирался опыта у Руни и Златана. Фирменным движением Рэшфорда стал прорыв по флангу, при котором он финтами на скорости убирал соперников, подавал или простреливал. «Олд Траффорд» одобрительно гудел: почти все на старом стадионе видели, как то же вытворял другой тинейджер с амбициями.

И Роналду, и Рэшфорд начали взрослую карьеру в «МЮ» в трудное для клуба время. Португалец пришел из «Спортинга» в стареющую команду, потерявшую мотивацию после нескончаемых побед 90-х, и в первые три сезона не становился чемпионом. Нестойкие болельщики сомневались даже в будущем Фергюсона. Они считали, что эпоха шотландца закончилась и он не прервет доминирование Венгера и Моуринью.

Рэшфорд, как и Роналду, стал для болельщиков знаком, что не все потеряно. Он дебютировал за «Юнайтед» почти три года назад, но тоже ни разу не брал главный титул, зато его голы, энергия и связка с Марсьялем и Лингардом раз за разом напоминают о прошлом.

Скептики прогнозировали деградацию Рэшфорда при Моуринью: Особенный часто демонически влиял на карьеры молодых звезд и не возился с ними, как сэр Алекс с Кришем и Руни. Они ошиблись – даже Моуринью увидел талант Маркуса и прощал трудолюбивому энерджайзеру нестабильность. В отличие от Марсьяля Рэшфорд не хандрил и отрабатывал в обороне, а это всегда подкупало строгого Жозе.

Жозе Моуринью и Маркус РэшфордGetty Images

Правление португальца в «МЮ» получилось противоречивым. Иногда Рэшфорд проваливался, как и остальная команда, но неизменно прерывал засуху эффектным камбэком. Например, весной 2017-го, когда «Юнайтед» поставил все на победу в Лиге Европы и отказался от борьбы в АПЛ, Маркус забил единственный гол «Сельте» на выезде в полуфинале еврокубка. Его мяч оказался решающим для выхода в финал и попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Маркус неприкасаемый, – выдал потрепанный Моуринью в декабре прошлого года накануне увольнения. – Он отдает всего себя, именно этого я требую от игроков. Он играет на пределе и помогает команде, я очень доволен». Даже под конец Жозе не перекладывал ответственность за плохие результаты на любимца – он не бесил его слабым характером, как Шоу и Марсьяль.

Скиллы, молодость и техничная игра на фланге – не единственные сходства между Роналду и Рэшфордом. В последних матчах при Моуринью и после прихода Сульшера удары Маркуса все больше напоминали исполнение кумира детства. Он бьет со штрафных, как Роналду в лучшие годы, хотя не встает в фирменную позу Криша: мяч по идеальной дуге взлетает вверх и ныряет так, что у вратаря нет шансов предсказать траекторию.

«Наверное, Маркус смотрел видео со штрафными Криштиану, он способен великолепно пробить с любой позиции», – раскусил игрока Сульшер после победы над «Ньюкаслом». Рэшфорд забил, а еще один гол организовал: кипер «сорок» отбил мяч перед собой после лонгшота Маркуса со стандарта и подарил легкое добивание Лукаку.

Сам Рэшфорд не скрывает, с кого берет пример. «Когда Роналду только пришел в «МЮ», он был самым талантливым игроком клуба за долгие годы, – сказал англичанин накануне матча Лиги чемпионов. – Он прогрессировал год за годом и делал то, чего не удавалось другим в его возрасте. Никто не вдохновляет меня больше Роналду». В январе 2019-го Рэшфорд даже превзошел кумира на том же этапе: после 150 матчей за «МЮ» у португальца было 32 гола, а у англичанина уже 41.

Единственное, в чем Рэшфорд еще уступает Криштиану-2006-го – это реализация. Маркус постоянно порет выходы один на один и нервничает в решающий момент, но после прихода Сульшера в этом нет проблемы – один из лучших финишеров в истории «Юнайтед» лично работает с юным нападающий над завершением атак. Уле-Гуннар постоянно хвалит Рэшфорда и говорит о его прогрессе, а игрок раскрепостился и чередует сумасшедшие ассисты с красивыми сольными голами.

Способность Маркуса сыграть на любой позиции в атаке тоже впечатлила норвежского коуча. Сульшер сравнил его не только с Роналду, но и с Руни, смещавшимся то в центр, то на фланг. Уэйн развивался параллельно с Криштиану и дополнял его самоотверженностью и напором. В лучших матчах Рэшфорд сочетает в себе качества обеих звезд последнего великого «Юнайтед».

Спустя три года после дебюта стало очевидно, что главное сходство Рэшфорда с последней великой семеркой «МЮ» – не опасные штрафные или дриблинг, а менталитет. От него ждут чудес с первого матча, но ожидания не давят на молодого мужчину и не угнетают. Как и Роналду, на которого в чужой стране смотрели как на пугало, Рэшфорд рискует и импровизирует. Он не прячется от защитников и критиков.

При этом молодой англичанин – не просто подражатель Роналду. Он отлично знает историю «Юнайтед» и других великих игроков. Рэшфорда отличает от Криштиану лояльность. Роналду любил «МЮ», но не скрывал, что мечтает о «Реале», а Маркус говорит о желании помочь клубу больше, чем о цели стать лучшим в мире. В команде Сульшера Рэшфорд уже превратился из подающего надежды в лидера. Теперь ему, как и капризному португальцу на четвертый год в Манчестере, нужно перейти на следующий уровень.

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