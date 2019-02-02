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Кудесник Эден Азар волшебно почеканил мячом из американского футбола и засадил в перекладину

Кудесник Азар волшебно почеканил мячом из американского футбола и засадил в перекладину
Eurosport

1 час назад

Эден – просто космос. А Джорджиньо – Марианский желоб.

Четыре футболиста «Челси» – Вилли Кабальеро, Виллиан, Джорджиньо и Эден Азар – продемонстрировали, как они умеют управляться с мячом из американского футбола.

Показательные выступления прошли в честь приближающегося Супербоула – главный матч сезона в НФЛ пройдет уже 3 февраля. Быстрее других с любимой игрушкой Тома Брэди подружился Азар: бельгиец не только спокойно почеканил вытянутым мячом, но еще и засадил им точно в перекладину.

А вот у критикуемого всеми Джорджиньо ничего не получилось: итальянец выполнил всего 5 набиваний и уронил мяч на землю.

  • В Супербоуле-2019 сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  • «Челси» сегодня проведет матч 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда».

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