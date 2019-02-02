Кудесник Эден Азар волшебно почеканил мячом из американского футбола и засадил в перекладину
Эден – просто космос. А Джорджиньо – Марианский желоб.
Четыре футболиста «Челси» – Вилли Кабальеро, Виллиан, Джорджиньо и Эден Азар – продемонстрировали, как они умеют управляться с мячом из американского футбола.
Показательные выступления прошли в честь приближающегося Супербоула – главный матч сезона в НФЛ пройдет уже 3 февраля. Быстрее других с любимой игрушкой Тома Брэди подружился Азар: бельгиец не только спокойно почеканил вытянутым мячом, но еще и засадил им точно в перекладину.
А вот у критикуемого всеми Джорджиньо ничего не получилось: итальянец выполнил всего 5 набиваний и уронил мяч на землю.
- В Супербоуле-2019 сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
- «Челси» сегодня проведет матч 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда».
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