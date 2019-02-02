Унаи Эмери: «Хосеп Гвардиола делал игроков лучше и в «Барсе», и в «Баварии», и в «Сити»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» лучшим тренером в мире.

«Я занимался анализом многих команд и тренеров. Думаю, найти хотя бы одного тренера, который был бы лучше Гвардиолы, очень сложно. Он сделал себе большую карьеру. Мы начинали в одно время – он во второй команде «Барселоны», я в «Лорке» и «Альмерии».

Я многому научился, наблюдая за игрой его команд. Это правильно, когда тренеры наблюдают друг за другом, чтобы узнать какие-то вещи. Думаю, карьера Гвардиолы подтверждает, что он проводит лучшую работу среди всех тренеров в мире.

И в «Барселоне», и в «Баварии» и в «Сити» Гвардиоле выпадала возможность принять лучших игроков в мире. Работая с ними, он совершенствовался сам, но при этом и многое отдавал им. Он поднял их на новый уровень и в «Барсе», и в «Баварии», и в «Сити», – приводит слова Эмери Goal.

3 февраля Гвардиола и Эмери проведут очный матч. Проследить за ним можно при помощи онлайн-трансляции Eurosport.ru.

В первом круге Пеп выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0.

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