Гонсало Игуаин поставит 3 галочки в списке дел: первый гол за «Челси», в АПЛ и на «Стэмфорд Бридж»

Новичок «Челси» Гонсало Игуаин забил первый мяч в карьере за «синих», в чемпионате Англии и на домашнем стадионе команды Маурицио Сарри. Это случилось в игре против «Хаддерсфилда» в 25-м туре АПЛ.

Н'Голо Канте выдал роскошную передачу на аргентинца, который включил ультрабуст в штрафной и не выключил его во время точного удара. Гонсало забил «Хаддерсфилду» со второго удара в створ.

Словил комплимент от самого Линекера.

Игуаин проведет в «Челси» остаток сезона-2018/19 на правах аренды.

В соглашении указана опция продления на год. У «Челси» также есть возможность выкупить форварда за 36 млн евро.

«Думал, он хотя бы позвонит перед уходом». Сарри простил предательство Игуаина ради «Челси»

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