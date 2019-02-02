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Дубли Игуаина и Азара, которые помогут фанатам «Челси» забыть «Борнмут», как страшный сон

Дубли Игуаина и Азара, которые помогут фанатам «Челси» забыть «Борнмут», как страшный сон
Eurosport

1 час назад

Аргентинец и бельгиец устроили персональную бомбардирскую гонку.

«Челси» оправился от прошлой недели и выпотрошил «Хаддерсфилд» (5:0) в матче чемпионата Англии.

Первый мяч Игуаина в «Челси», АПЛ и на домашнем стадионе «синих».

Затем отличился Эден Азар, безупречно справившись у точки.

И через 20 минут закрепил за собой статус фронтмена вечера.

Это настолько не восприняло большое эго Гонсало, что аргентинец тоже оформил дубль, забив спустя две минуты после партнера.

А Давид Луис отлично подвел итог всему сумасшествию после углового.

  • Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды до конца сезона.
  • А Азар еще не ушел из «Челси». И за 23 матча сделал 10+10.

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