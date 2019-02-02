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Дубли Игуаина и Азара, которые помогут фанатам «Челси» забыть «Борнмут», как страшный сон
Аргентинец и бельгиец устроили персональную бомбардирскую гонку.
«Челси» оправился от прошлой недели и выпотрошил «Хаддерсфилд» (5:0) в матче чемпионата Англии.
Первый мяч Игуаина в «Челси», АПЛ и на домашнем стадионе «синих».
Затем отличился Эден Азар, безупречно справившись у точки.
И через 20 минут закрепил за собой статус фронтмена вечера.
Это настолько не восприняло большое эго Гонсало, что аргентинец тоже оформил дубль, забив спустя две минуты после партнера.
А Давид Луис отлично подвел итог всему сумасшествию после углового.
- Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды до конца сезона.
- А Азар еще не ушел из «Челси». И за 23 матча сделал 10+10.
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