Игуаин вонзил дубль «Хаддерсфилду». Но все еще не убедил в необходимости «Челси»

«Челси» разбомбил аутсайдера и вернулся в лигочемпионскую четверку. Но главным событием вечера стал Игуаин. Дебютные голы аргентинца разморозили сразу два впечатляющих достижения: во-первых, Пипита стал первым с августа 2000 года игроком «Челси», оформившим дубль в дебютном матче Премьер-лиги на «Стэмфорде». А еще стал вторым аргентинцем за 20 лет после Пабло Освальдо, который забивал в чемпионатах Испании, Италии и Англии. О самих голах тоже нельзя не сказать – второй мяч вышел настолько бесподобным, что если бы он был картиной и висел на стене, его унесли вместо «Ай-Петри».

После ужаснейшего перфоманса против «Борнмута» (0 голов, 0 ударов по воротам) Игуаин заставил хейтеров вспомнить все несмешные шуточки про лишний вес, Макдоналдс и любовь к пицце. Сегодня же вдохновил всех дружно переобуться и пропеть комплименты в свой адрес. И, конечно, в адрес мудрейшего Сарри, который продавил приобретение аргентинца, устав от Мораты с Жиру. Под руководством Сарри Пипита настрелял тонну мячей – лучшего подтверждения тезиса «Игуаин – человек Сарри» и придумать нельзя.

Но разве дубль в ворота команды, безнадежно летящей в пропасть, убедил вас в том, что Игуаин – та самая инъекция от всех проблем «Челси»? Даже Сарри публично признал тот факт, что Игуаин приехал в Лондон не в лучшей форме. И на пресс-конференции после выноса «Хаддерсфилда» косвенно намекнул – проблема никуда не ушла. 31-летний аргентинец все так же запарывает моменты, не поспевает за партнерами, а до идеального взаимодействия с латералями ему так же далеко, как «Челси» – до борьбы за титул. Всерьез поверить в то, что ренессанс «синих» возможен благодаря лишь одному Игуаину? Скорее болельщики «Реала» простят Морате трансфер в «Атлетико» и не окатят своего воспитанника свистом на «Сантьяго Бернабеу». Система Сарри в последнее время дает сбои не только в атакующей фазе, и один лишь Игуаин кардинально ничего не изменит.

За восхвалением Игуаина многие забыли об истинной звезде матча. Человеке, который обиделся на критику Сарри и взялся доказывать коучу, почему он не прав. Маурицио конфликтовал с Азаром и заставлял его быть тем, кем он не является – Азар сочинил убедительнейший ответ, который итальянцу просто нечем парировать.

Союз Игуаина и Сарри – сказка. Вместе они поставят АПЛ на колени. Эта гипотеза имеет право на жизнь. Вот только кажется, что лучше подождать с выводами хотя бы до матча против «Сити». Ведь если через 8 дней «Челси» снова крупно обделается, а Пипита оформит 0 ударов и 0 голов, как и против «Борнмута», всем снова придется переобуваться.

«Челси» – «Хаддерсфилд» – 5:0

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