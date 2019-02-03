Первый матч «Кардиффа» дома после гибели Салы: фанатский перфоманс, гол в его честь и слезы Уорнока

«Кардифф» провел первый домашний матч после трагических событий, связанных с пропажей новичка клуба Эмилиано Салой.

Перед началом игры футболисты и зрители почтили память Салы минутой молчания. Одна из трибун окрасилась в цвета аргентинского флага и на ней желтыми буквами появилась фамилия футболиста.

Полузащитник валлийцев Бобби Рейд, открывший счет в матче, также посвятил гол Сале.

А после матча тренер «Кардиффа» Нил Уорнок не сдержал слез, благодаря фанатов за поддержку.

Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.

Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

«Кардифф» победил со счетом 2:0 благодаря дублю Бобби Рейда.

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