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Первый матч «Кардиффа» дома после гибели Салы: фанатский перфоманс, гол в его честь и слезы Уорнока

Первый матч «Кардиффа» дома после гибели Салы: фанатский перфоманс, гол в его честь и слезы Уорнока
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Эмоциональный момент для валлийцев.

«Кардифф» провел первый домашний матч после трагических событий, связанных с пропажей новичка клуба Эмилиано Салой.

Перед началом игры футболисты и зрители почтили память Салы минутой молчания. Одна из трибун окрасилась в цвета аргентинского флага и на ней желтыми буквами появилась фамилия футболиста.

Полузащитник валлийцев Бобби Рейд, открывший счет в матче, также посвятил гол Сале.

А после матча тренер «Кардиффа» Нил Уорнок не сдержал слез, благодаря фанатов за поддержку.

  • Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.
  • Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.
  • «Кардифф» победил со счетом 2:0 благодаря дублю Бобби Рейда.
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