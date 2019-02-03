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«Он быстрее наших игроков». Кот выбежал на поле «Эвертона» и сорвал овацию, в отличие от команды

«Он быстрее наших игроков». Кот выбежал на поле «Эвертона» и сорвал овацию, в отличие от команды
Eurosport

1 час назад

Можно смело брать в состав.

Главным героем матча чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном стал кот, выбежавший на поле.

Черный комок пробежал через все поле под овации трибун. В твиттере начали сравнивать скиллы кота и футболистов «ирисок». Сравнения оказались явно не пользу профессионалов.

«Он быстрее игроков «Эвертона»

«Тео УолКОТ»

«Зональная защита «Эвертона» не справилась с котом в штрафной площади»

И это еще до няшности не дошло.

  • «Эвертон» проиграл со счетом 1:3.
  • Мерсисайдцы идут на девятом месте в таблице АПЛ.
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