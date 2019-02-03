«Он быстрее наших игроков». Кот выбежал на поле «Эвертона» и сорвал овацию, в отличие от команды
Можно смело брать в состав.
Главным героем матча чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном стал кот, выбежавший на поле.
Черный комок пробежал через все поле под овации трибун. В твиттере начали сравнивать скиллы кота и футболистов «ирисок». Сравнения оказались явно не пользу профессионалов.
«Он быстрее игроков «Эвертона»
«Тео УолКОТ»
«Зональная защита «Эвертона» не справилась с котом в штрафной площади»
И это еще до няшности не дошло.
- «Эвертон» проиграл со счетом 1:3.
- Мерсисайдцы идут на девятом месте в таблице АПЛ.
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