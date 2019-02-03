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В Кристиана Бентеке вселился дух Уэйна Руни. Эту бисиклету не испортит даже ее финал

В Бентеке вселился дух Руни. Эту бисиклету не испортит даже ее финал
Eurosport

22 мин. назад

Она пришлась в перекладину.

Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке оказался в нескольких сантиметрах от феноменального гола в ворота «Фулхэма» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

После подачи Таунсенда бельгийский страйкер завис в воздухе и мощно пробил через себя. Мяч вонзился в перекладину и отскочил чуть выше ворот, что очень расстроило Кристиана. Он в порыве гнева ударил кулаком о газон.

  • «Пэлас» все равно выиграли со счетом 2:0, Бентеке правда, не забил.
  • Кристиан провел шесть матчей в чемпионате Англии-2018/19, но голов пока за пазухой не имеет.
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