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«Кто твой любимый игрок в АПЛ? Мой – Погба». Детишки затроллили Галлахера из-за любви к «Сити»

«Кто твой любимый игрок в АПЛ? Мой – Погба». Детишки затроллили Галлахера из-за любви к «Сити»
Eurosport

1 час назад

Маленькие, а уже коварные.

Британский музыкант Лиам Галлахер встретился с детьми и ответил на их вопросы.

В конце беседы речь зашла о футбола. Один из ребят спросил у известного фаната «Манчестер Сити», кто его любимый футболист в АПЛ, не забыв упомянуть, что его фаворитом является игрок «Юнайтед» Поль Погба.

Несколько мальчишек также признались, что любят «МЮ», чем изрядно подпортил настроение вокалисту Oasis (на видео с 3:20). Ему не забыли напомнить, что «Сити» идет не на первой строчке. Галлахер легко поддался на троллинг детей и сам начал ребячится.

  • «Сити» преследует «Ливерпуль» в таблице АПЛ, отставая на пять очков.
  • «МЮ» идет на шестом месте.
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