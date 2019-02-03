Eurosport
Стартовали трехдневные подводные поиски самолета с Эмилиано Салой
Старт в полдень по Москве.
Началась подводная часть поисков пропавшего самолета с футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой.
Отдел по расследованию авиационных происшествий сообщил, что судно Geo Ocean III прибудет в район поисков около полудня по Москве и проведет за работой три дня. Частная же поисковая операция продлится до тех пор, пока самолет не будет найден, сообщает BBC.
- На продолжение поисков Салы было собрано более 300 тысяч евро.
- Эмилиано пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.
- Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.
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