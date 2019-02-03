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Стартовали трехдневные подводные поиски самолета с Эмилиано Салой

Стартовали трехдневные подводные поиски самолета с Салой
Eurosport

1 час назад

Старт в полдень по Москве.

Началась подводная часть поисков пропавшего самолета с футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой.

Отдел по расследованию авиационных происшествий сообщил, что судно Geo Ocean III прибудет в район поисков около полудня по Москве и проведет за работой три дня. Частная же поисковая операция продлится до тех пор, пока самолет не будет найден, сообщает BBC.

  • На продолжение поисков Салы было собрано более 300 тысяч евро.
  • Эмилиано пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.
  • Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

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