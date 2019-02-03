Стартовали трехдневные подводные поиски самолета с Эмилиано Салой

Началась подводная часть поисков пропавшего самолета с футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой.

Отдел по расследованию авиационных происшествий сообщил, что судно Geo Ocean III прибудет в район поисков около полудня по Москве и проведет за работой три дня. Частная же поисковая операция продлится до тех пор, пока самолет не будет найден, сообщает BBC.

На продолжение поисков Салы было собрано более 300 тысяч евро.

Эмилиано пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш.

Его трансфер за 20 миллионов евро стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

Первый матч «Кардиффа» дома после гибели Салы: фанатский перфоманс, гол в его честь и слезы Уорнока

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме