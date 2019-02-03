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Гол Маркуса Рэшфорда «Лестеру», который улучшил и без того крутейшую статистику Уле-Гуннара Сульшера

Гол Рэшфорда «Лестеру», который улучшил и без того крутейшую статистику Сульшера
Eurosport

6 мин. назад

9 побед и одна ничья в первых десяти матчах. Что этот норвежец себе позволяет?

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» в рамках 25-го тура чемпионата Англии – 1:0.

Единственный гол записал на свой счет Маркус Рэшфорд. Ошибка Рикарду Перейры привела к тому, что мяч попал к Полю Погба, который выполнил отличную закидушку на Рэшфорда. Англичанин хладнокровно расстрелял Каспера Шмейхеля и принес «дьяволам» победу.

  • Уле-Гуннар Сульшер после прихода в «МЮ» пока не знает поражений (+9, =1 во всех турнирах).
  • В следующем туре АПЛ «дьяволы» сыграют с «Фулхэмом». Матч пройдет 9 февраля.

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