Хет-трик Серхио Агуэро, который откинул «Арсенал» на шестое место. А, ну и гол Лорана Косьельни еще

«Манчестер Сити» к этому матчу подходил с уверенностью, что как минимум не проиграет, ведь Хосеп Гвардиола ни разу за всю карьеру не уступал командам Унаи Эмери.

«Горожанам» стало легче уже на первой минуте, потому что Серхио Агуэро снова вогнал в сетку сверхбыстрый мяч. «Арсенал» не вышел со своей трети поля, Ивоби потерял у штрафной, Лапорт забросил во вратарскую, Кун подставил макушку. Это второй гол Агуэро в первые 60 секунд матча в АПЛ. В прошлом туре с «Ньюкаслом» ему хватило 25, в игре с «канонирами» забил на 48-й. За шесть дней Серхио положил 1,4% всех мячей, забитых в Премьер-лиге на первой минуте.

Уже на третьей минуте Агуэро закончил бы все, но вместо открывания под передачу упал в борьбе со Шкодраном Мустафи. Немецкий защитник схватил его в штрафной и не пустил к мячу – арбитр Аткинсон не дал пенальти «Сити».

Но лондонцы внезапно отыгрались. На 11-й минуте Лоран Косьельни после скидки Начо Монреаля пробил головой над перчатками Эдерсона и сравнял счет. Болельщики «Арсенала» воспряли, ведь предыдущая банка Лорана была в победном матче с «Челси». А «Сити» пропустил в первую четверть часа впервые за 385 дней – с игры против «Ливерпуля» в январе 2018-го.

До перерыва «Ман Сити» забил еще. Фернандиньо резко перевел налево, Стерлинг сыграл в стеночку, получил мяч у лицевой и прострелил вдоль линии ворот. Серхио Агуэро же не Павел Погребняк – он с пары сантиметров не промахивается.

А сразу после часа игры Кун сделал хет-трик. Рахим Стерлинг снова взорвал левый край штрафной, прострелил в центр, и Агуэро неловко вкатил мяч в сетку мимо всех защитников.

Это его 10-й матч с тремя голами – больше в АПЛ только у Алана Ширера (11). Неутомимый бомбардир снова вышел на показатель 20+ банок за сезон – для аргентинца это уже 11-й такой за 12 лет. Кстати, в единственном году без двадцаточки Серхио наколотил 17 мячей.

3:1 – «Манчестер Сити» все еще гонится за «Ливерпулем», между ними два очка, но у «красных» матч в запасе.

«Арсенал» рухнул на шестое место и пропустил вперед «Манчестер Юнайтед». А Пеп Гвардиола снова не проиграл Унаи Эмери.

Ширер: «Агуэро – лучший легионер в истории АПЛ»

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